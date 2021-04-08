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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210408/siriyskoe-gosagentstvo-sana-soobschaet-chto-pvo-otrazhaet-izrailskuyu-ataku-nad-damaskom-1727292318.html
В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
Израиль выпустил ракеты по территории к югу от Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T01:14
2021-04-08T02:06
война в сирии
голанские высоты
бейрут
сирия
дамаск (город)
израиль
в мире
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БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израиль выпустил ракеты по территории к югу от Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство САНА.По данным агентства, Израиль ударил по объектам к югу от Дамаска со стороны Голанских высот и из воздушного пространства Ливана.Как отмечает армия Сирии в результате атаки пострадали несколько военных."Наши ПВО сбили большую часть ракет. В результате агрессии ранения получили четверо военнослужащих, также нанесен материальный ущерб", — подчеркивается в заявлении.Тель-Авив пока не прокомментировал эту информацию.
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голанские высоты
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голанские высоты, бейрут, сирия, дамаск (город), израиль, в мире

В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска

01:14 08.04.2021 (обновлено: 02:06 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска
 Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израиль выпустил ракеты по территории к югу от Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

"Наши ПВО отражают израильскую агрессию на южные районы (Дамаска. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

По данным агентства, Израиль ударил по объектам к югу от Дамаска со стороны Голанских высот и из воздушного пространства Ливана.
Как отмечает армия Сирии в результате атаки пострадали несколько военных.
"Наши ПВО сбили большую часть ракет. В результате агрессии ранения получили четверо военнослужащих, также нанесен материальный ущерб", — подчеркивается в заявлении.
Тель-Авив пока не прокомментировал эту информацию.
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Война в СирииГоланские высотыБейрутСирияДамаск (город)ИзраильВ мире
 
 
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