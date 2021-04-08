https://ria.ru/20210408/siriyskoe-gosagentstvo-sana-soobschaet-chto-pvo-otrazhaet-izrailskuyu-ataku-nad-damaskom-1727292318.html
В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
В Сирии заявили об атаке Израиля по территории к югу от Дамаска
Израиль выпустил ракеты по территории к югу от Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T01:14
2021-04-08T01:14
2021-04-08T02:06
война в сирии
голанские высоты
бейрут
сирия
дамаск (город)
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БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израиль выпустил ракеты по территории к югу от Дамаска, сообщает сирийское государственное агентство САНА.По данным агентства, Израиль ударил по объектам к югу от Дамаска со стороны Голанских высот и из воздушного пространства Ливана.Как отмечает армия Сирии в результате атаки пострадали несколько военных."Наши ПВО сбили большую часть ракет. В результате агрессии ранения получили четверо военнослужащих, также нанесен материальный ущерб", — подчеркивается в заявлении.Тель-Авив пока не прокомментировал эту информацию.
https://ria.ru/20210406/vzryv-1727096193.html
голанские высоты
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голанские высоты, бейрут, сирия, дамаск (город), израиль, в мире