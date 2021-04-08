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Датчанину пришлось отмывать окно в украинском поезде от "древней грязи"
Датчанину пришлось отмывать окно в украинском поезде от "древней грязи"
Датский журналист Йоханнес Вамберг Андресен во время путешествия по Украине на поезде компании "Украинская железная дорога" специально купил швабру, чтобы... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:58
2021-04-08T16:58
2021-04-08T20:16
украинская железная дорога
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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Датский журналист Йоханнес Вамберг Андресен во время путешествия по Украине на поезде компании "Украинская железная дорога" специально купил швабру, чтобы помыть грязное окно в своем купе."Уборка "Украинской железной дороги" непроста, но это нужно сделать, правда?" — подписал фото со шваброй датчанин на своей странице в Facebook.Он пояснил, что во время одной из остановок специально вышел на перрон и попытался шваброй и чистящим средством помыть окно поезда. В комментариях к посту мужчина указал, что раньше для этих целей пользовался влажными салфетками. Однако, по его словам, грязь в поездах "Украинской железной дороги" древняя и устойчивая."Абсурд в том, что они заявляют, что пассажирские железнодорожные перевозки убыточны, но они все равно просят очень высокую цену…" — написал Андерсен.Датчанин пояснил, что швабру он специально перед поездкой купил в хозяйственном магазине, а также пожаловался, что ему так и не удалось отмыть окно своего купе.Большинство пользователей Facebook в комментариях к посту датчанина написали, что им стыдно за такую работу украинской железнодорожной компании, однако некоторые предположили, что грязные окна — это специальный защитный камуфляж для пассажиров, как затемненные окна в автомобиле.
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украинская железная дорога, украина, в мире
КИЕВ, 8 апр — РИА Новости.
Датский журналист Йоханнес Вамберг Андресен во время путешествия по Украине
на поезде компании "Украинская железная дорога
" специально купил швабру, чтобы помыть грязное окно в своем купе.
"Уборка "Украинской железной дороги" непроста, но это нужно сделать, правда?" — подписал фото со шваброй датчанин на своей странице в Facebook
.
"Opstandelse" - Glædelig påske!
"Resurrection" - happy Easter!
Cleaning up UZ isn't easy but it's gotta be done, right?Опубликовано Johannes Wamberg Andersen Воскресенье, 4 апреля 2021 г.
Он пояснил, что во время одной из остановок специально вышел на перрон и попытался шваброй и чистящим средством помыть окно поезда. В комментариях к посту мужчина указал, что раньше для этих целей пользовался влажными салфетками. Однако, по его словам, грязь в поездах "Украинской железной дороги" древняя и устойчивая.
"Абсурд в том, что они заявляют, что пассажирские железнодорожные перевозки убыточны, но они все равно просят очень высокую цену…" — написал Андерсен.
Датчанин пояснил, что швабру он специально перед поездкой купил в хозяйственном магазине, а также пожаловался, что ему так и не удалось отмыть окно своего купе.
Большинство пользователей Facebook в комментариях к посту датчанина написали, что им стыдно за такую работу украинской железнодорожной компании, однако некоторые предположили, что грязные окна — это специальный защитный камуфляж для пассажиров, как затемненные окна в автомобиле.