https://ria.ru/20210408/shvabra-1727407096.html

Датчанину пришлось отмывать окно в украинском поезде от "древней грязи"

Датчанину пришлось отмывать окно в украинском поезде от "древней грязи"

Датский журналист Йоханнес Вамберг Андресен во время путешествия по Украине на поезде компании "Украинская железная дорога" специально купил швабру, чтобы... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:58

2021-04-08T16:58

2021-04-08T20:16

украинская железная дорога

украина

в мире

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Датский журналист Йоханнес Вамберг Андресен во время путешествия по Украине на поезде компании "Украинская железная дорога" специально купил швабру, чтобы помыть грязное окно в своем купе."Уборка "Украинской железной дороги" непроста, но это нужно сделать, правда?" — подписал фото со шваброй датчанин на своей странице в Facebook.Он пояснил, что во время одной из остановок специально вышел на перрон и попытался шваброй и чистящим средством помыть окно поезда. В комментариях к посту мужчина указал, что раньше для этих целей пользовался влажными салфетками. Однако, по его словам, грязь в поездах "Украинской железной дороги" древняя и устойчивая."Абсурд в том, что они заявляют, что пассажирские железнодорожные перевозки убыточны, но они все равно просят очень высокую цену…" — написал Андерсен.Датчанин пояснил, что швабру он специально перед поездкой купил в хозяйственном магазине, а также пожаловался, что ему так и не удалось отмыть окно своего купе.Большинство пользователей Facebook в комментариях к посту датчанина написали, что им стыдно за такую работу украинской железнодорожной компании, однако некоторые предположили, что грязные окна — это специальный защитный камуфляж для пассажиров, как затемненные окна в автомобиле.

https://ria.ru/20210324/khaos-1602721595.html

украина

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украинская железная дорога, украина, в мире