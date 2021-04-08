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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/shtamm-1727372729.html
Попова: мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции
Попова: мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:16
2021-04-08T15:30
распространение коронавируса
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны."В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".По ее словам, ситуация осложняется "очень и очень быстро". Она также напомнила, что значимое количество завезенных штаммов мутировавшего коронавируса - из Турции.
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, россия

Попова: мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

14:16 08.04.2021 (обновлено: 15:30 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время брифинга
Глава Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны.
"В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
По ее словам, ситуация осложняется "очень и очень быстро". Она также напомнила, что значимое количество завезенных штаммов мутировавшего коронавируса - из Турции.
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТурцияРоссия
 
 
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