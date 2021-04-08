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Попова: мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Попова: мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:16

2021-04-08T14:16

2021-04-08T15:30

распространение коронавируса

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

турция

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны."В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".По ее словам, ситуация осложняется "очень и очень быстро". Она также напомнила, что значимое количество завезенных штаммов мутировавшего коронавируса - из Турции.

турция

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, россия