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Попова: мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции
Попова: мутации коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:16
2021-04-08T14:16
2021-04-08T15:30
распространение коронавируса
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны."В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".По ее словам, ситуация осложняется "очень и очень быстро". Она также напомнила, что значимое количество завезенных штаммов мутировавшего коронавируса - из Турции.
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РИА Новости
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, россия