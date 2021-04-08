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https://ria.ru/20210408/shapel-1727413400.html
Француз де ла Шапель получил награду "За заслуги в сфере интернета"
Француз де ла Шапель получил награду "За заслуги в сфере интернета"
Исполнительный директор и соучредитель Internet & Jurisdiction Policy Network Бертран де ла Шапель получил орден Virtuti Interneti ("За заслуги в сфере... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T17:30
2021-04-08T18:15
россия
технологии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Исполнительный директор и соучредитель Internet &amp; Jurisdiction Policy Network Бертран де ла Шапель получил орден Virtuti Interneti ("За заслуги в сфере интернета"), сообщают организаторы Российского форума по управлению интернетом (RIGF-2021)."Эта награда учреждена Координационным центром доменов .RU/.РФ в 2010 году. Лауреатами награды становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета", - отмечают организаторы."Бертран де ла Шапель уже свыше 18 лет занимается продвижением и внедрением многосторонних процессов управления интернетом и в своей работе опирается на многогранный опыт: в прошлом де ла Шапель был дипломатом, активистом гражданского общества и предпринимателем в сфере технологий", - указывается в пресс-релизе.В своей лекции на RIGF-2021 де ла Шапель рассказал об эволюции, которую тема управления интернетом прошла в течение 20 последних лет. Он перечислил семь главных уроков этой эволюции, а также предложил по примеру технических RFC создать подобные юридические документы. "В современном комплексном обществе, которое связано транснациональными онлайн-сервисами, нам нужна новая глобальная архитектура, которая решила бы трансграничные задачи. Нам необходимо преодолеть взаимное недоверие, и сделать мы это сможем, только преодолев недоверие к самим себе", - сказал де ла Шапель.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Российского форума по управлению интернетом RIGF-2021.
https://ria.ru/20210408/dannye-1727375447.html
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353
60
россия, технологии

Француз де ла Шапель получил награду "За заслуги в сфере интернета"

17:30 08.04.2021 (обновлено: 18:15 08.04.2021)
 
© Фото : АНО Координационный центр доменов .RU/.РФИсполнительный директор и соучредитель Internet & Jurisdiction Policy Network Бертран де ла Шапель получил орден Virtuti Interneti ("За заслуги в сфере интернета")
Исполнительный директор и соучредитель Internet & Jurisdiction Policy Network Бертран де ла Шапель получил орден Virtuti Interneti (За заслуги в сфере интернета) - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : АНО Координационный центр доменов .RU/.РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Исполнительный директор и соучредитель Internet & Jurisdiction Policy Network Бертран де ла Шапель получил орден Virtuti Interneti ("За заслуги в сфере интернета"), сообщают организаторы Российского форума по управлению интернетом (RIGF-2021).
"Эта награда учреждена Координационным центром доменов .RU/.РФ в 2010 году. Лауреатами награды становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета", - отмечают организаторы.
Сетевое оборудование в серверной - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
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"Бертран де ла Шапель уже свыше 18 лет занимается продвижением и внедрением многосторонних процессов управления интернетом и в своей работе опирается на многогранный опыт: в прошлом де ла Шапель был дипломатом, активистом гражданского общества и предпринимателем в сфере технологий", - указывается в пресс-релизе.
В своей лекции на RIGF-2021 де ла Шапель рассказал об эволюции, которую тема управления интернетом прошла в течение 20 последних лет. Он перечислил семь главных уроков этой эволюции, а также предложил по примеру технических RFC создать подобные юридические документы. "В современном комплексном обществе, которое связано транснациональными онлайн-сервисами, нам нужна новая глобальная архитектура, которая решила бы трансграничные задачи. Нам необходимо преодолеть взаимное недоверие, и сделать мы это сможем, только преодолев недоверие к самим себе", - сказал де ла Шапель.
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7 апреля, 14:16
Шадаев: интернет – нервная система общества и требует бережного обращения
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Российского форума по управлению интернетом RIGF-2021.
 
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