https://ria.ru/20210408/sezonnost-1727377156.html
Попова рассказала о сезонности COVID-19
Попова рассказала о сезонности COVID-19
Коронавирус, скорее всего, будет приходить весной и осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:38
2021-04-08T14:38
2021-04-08T14:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коронавирус, скорее всего, будет приходить весной и осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я уже сказала о сезонности:, скорее всего, (коронавирус) сезонный. У каждых респираторных вирусов есть своя выраженная сезонность", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".На вопрос о том, будет ли Covid-19 проявляться весной и осенью, глава Роспотребнадзора ответила, что "скорее всего да".
https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727360215.html
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коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)