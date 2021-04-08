https://ria.ru/20210408/sezonnost-1727377156.html

Попова рассказала о сезонности COVID-19

Попова рассказала о сезонности COVID-19

Коронавирус, скорее всего, будет приходить весной и осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:38

2021-04-08T14:38

2021-04-08T14:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Коронавирус, скорее всего, будет приходить весной и осенью, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я уже сказала о сезонности:, скорее всего, (коронавирус) сезонный. У каждых респираторных вирусов есть своя выраженная сезонность", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".На вопрос о том, будет ли Covid-19 проявляться весной и осенью, глава Роспотребнадзора ответила, что "скорее всего да".

https://ria.ru/20210408/vaktsina-1727360215.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)