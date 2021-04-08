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Российские нотариусы удостоверили первую сделку в дистанционном формате
Российские нотариусы удостоверили первую сделку в дистанционном формате
Российские нотариусы, находящиеся в Москве и Южно-Сахалинске, впервые совершили нотариальное действие в новом дистанционном формате, одновременно удостоверив... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:09
2021-04-08T12:09
2021-04-08T12:09
россия
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Российские нотариусы, находящиеся в Москве и Южно-Сахалинске, впервые совершили нотариальное действие в новом дистанционном формате, одновременно удостоверив алиментное соглашение на расстоянии почти в 7 тысяч километров друг от друга, сообщает федеральная нотариальная палатВозможность получить помощь нотариуса в дистанционном формате предусмотрена федеральным законом №480-ФЗ. Такой вариант обращения за нотариальным действием позволяет привлечь к сделке сразу нескольких нотариусов, работающих в разных местах."Дистанционный формат может быть настоящим спасением в самых разных жизненных ситуациях: если речь о сделке по отчуждению долевой недвижимости, собственники которой проживают в разных концах страны; если планируется многосторонняя корпоративная сделка; если заявители не могут или не хотят встречаться лично (те же экс-супруги); если человек хочет срочно купить или продать имущество далеко от места своего жительства, и не хочет или не может туда поехать. Этот формат позволит сэкономить и время, и средства на то, чтобы добраться до места сделки в традиционном формате", - отметили в ФНП.Порядок совершения сделки в этом случае мало чем отличается для заявителей от стандартной процедуры, когда все стороны собираются в одной нотариальной конторе, Нотариусы так же несут солидарную полную имущественную ответственность за результат своих действий. Стороны сделки, совершенной в дистанционном формате, могут получить готовый договор как в электронном, так и в привычном бумажном виде.
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РИА Новости
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россия, общество
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости
. Российские нотариусы, находящиеся в Москве
и Южно-Сахалинске, впервые совершили нотариальное действие в новом дистанционном формате, одновременно удостоверив алиментное соглашение на расстоянии почти в 7 тысяч километров друг от друга, сообщает федеральная нотариальная палат
Возможность получить помощь нотариуса в дистанционном формате предусмотрена федеральным законом №480-ФЗ. Такой вариант обращения за нотариальным действием позволяет привлечь к сделке сразу нескольких нотариусов, работающих в разных местах.
"Дистанционный формат может быть настоящим спасением в самых разных жизненных ситуациях: если речь о сделке по отчуждению долевой недвижимости, собственники которой проживают в разных концах страны; если планируется многосторонняя корпоративная сделка; если заявители не могут или не хотят встречаться лично (те же экс-супруги); если человек хочет срочно купить или продать имущество далеко от места своего жительства, и не хочет или не может туда поехать. Этот формат позволит сэкономить и время, и средства на то, чтобы добраться до места сделки в традиционном формате", - отметили в ФНП.
Порядок совершения сделки в этом случае мало чем отличается для заявителей от стандартной процедуры, когда все стороны собираются в одной нотариальной конторе, Нотариусы так же несут солидарную полную имущественную ответственность за результат своих действий. Стороны сделки, совершенной в дистанционном формате, могут получить готовый договор как в электронном, так и в привычном бумажном виде.
Как отметил член комиссии ФНП по методической работе Александр Сагин, дистанционно может удостоверяться любой договор как между гражданами, так и между юрлицами. "Единственное дополнительное требование по выбору нотариальной конторы касается сделок с недвижимостью – в этом случае один из нотариусов должен находиться в том субъекте РФ, где находится отчуждаемый объект. При этом количество участников и, соответственно, нотариусов, привлекаемых к сделке, здесь не ограничено", - пояснил он.