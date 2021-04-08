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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210408/sayt---chislo-it-kompaniy-v-yakutii-s-2010-goda-vyroslo-v-devyat-raz---vlasti-1727303445.html
Число ИТ-компаний в Якутии с 2010 года выросло в девять раз
Число ИТ-компаний в Якутии с 2010 года выросло в девять раз
Число ИТ-компаний в Якутии с 2010 года выросло в девять раз, сообщает пресс-центр республики в Москве. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:23
2021-04-08T08:23
республика саха (якутия)
северо-восточный федеральный университет
технологии
экономика
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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Число ИТ-компаний в Якутии с 2010 года выросло в девять раз, сообщает пресс-центр республики в Москве.Якутия входит в ТОП-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. На Гайдаровском форуме - 2021 республика выиграла в номинации "Цифровой регион" премии "Цифровые вершины" за активное развитие инфраструктуры инноваций.По словам министра инноваций Якутии Анатолия Семенова, такой рывок удался благодаря комплексной поддержке инноваций и реализованным инициативам. В регионе провели высокоскоростной интернет, в том числе в арктических районах. "…Сегодня 99,3% якутян обеспечены интернетом, а скорость сети выросла в 1500 раз в сравнении с 2010 годом. В республике создана полноценная экосистема поддержки стартапов на всех стадиях. Школьники и студенты предлагают идеи ИТ-проектов в рамках конкурсов и хакатонов, которые проводятся регулярно при поддержке СВФУ и технопарка "Якутия". С 2019 года в регионе создали 96 ИТ-классов, открыли 13 детских технопарков", - говорится в сообщении.Также в 2019 году был запущен акселератор "Б8", который помогает стартапам и предоставляет первичные инвестиции в размере 1,65 миллиона рублей. "Б8" за 2 года выпустил 44 проекта, 33 проекта получили инвестиции. Также в республике действует технопарк "Якутия" и ИТ-парк "Якутск", где работает 167 резидентов, в 2020 году их выручка превысила один миллиард рублей.Ранее Семенов сообщил РИА Новости, что с началом пандемии стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета, выпускники якутского акселератора "Б8" оперативно перепрофилировали свои разработки под запросы общества и различных структур.
https://ria.ru/20210408/pozhar-1727297612.html
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60
северо-восточный федеральный университет, технологии, экономика

Число ИТ-компаний в Якутии с 2010 года выросло в девять раз

08:23 08.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Число ИТ-компаний в Якутии с 2010 года выросло в девять раз, сообщает пресс-центр республики в Москве.
Якутия входит в ТОП-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. На Гайдаровском форуме - 2021 республика выиграла в номинации "Цифровой регион" премии "Цифровые вершины" за активное развитие инфраструктуры инноваций.
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"За десять лет Якутии удалось увеличить число ИТ-компаний в республике в девять раз. Сегодня в регионе зарегистрированы 324 ИТ-компании, общая выручка которых за 2020 год превысила 2 миллиарда рублей", - рассказали в пресс-центре.
По словам министра инноваций Якутии Анатолия Семенова, такой рывок удался благодаря комплексной поддержке инноваций и реализованным инициативам. В регионе провели высокоскоростной интернет, в том числе в арктических районах. "…Сегодня 99,3% якутян обеспечены интернетом, а скорость сети выросла в 1500 раз в сравнении с 2010 годом. В республике создана полноценная экосистема поддержки стартапов на всех стадиях. Школьники и студенты предлагают идеи ИТ-проектов в рамках конкурсов и хакатонов, которые проводятся регулярно при поддержке СВФУ и технопарка "Якутия". С 2019 года в регионе создали 96 ИТ-классов, открыли 13 детских технопарков", - говорится в сообщении.
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Также в 2019 году был запущен акселератор "Б8", который помогает стартапам и предоставляет первичные инвестиции в размере 1,65 миллиона рублей. "Б8" за 2 года выпустил 44 проекта, 33 проекта получили инвестиции. Также в республике действует технопарк "Якутия" и ИТ-парк "Якутск", где работает 167 резидентов, в 2020 году их выручка превысила один миллиард рублей.
"Мы стараемся создать все условия, чтобы в Якутии появилось как можно больше единорогов - компаний с капитализацией свыше 1 миллиарда долларов, которые бы обеспечивали наш удаленный регион цифровыми продуктами и конкурировали на открытом рынке. Это нам позволит улучшить качество жизни внутри республики, а также повысить уровень благосостояния населения", - приводятся слова министра.
Ранее Семенов сообщил РИА Новости, что с началом пандемии стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета, выпускники якутского акселератора "Б8" оперативно перепрофилировали свои разработки под запросы общества и различных структур.
 
Республика Саха (Якутия)Северо-Восточный федеральный университетТехнологииЭкономика
 
 
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