https://ria.ru/20210408/sanktsii-1727344619.html

В Госдуме оценили данные о новых санкциях против "Северного потока — 2"

В Госдуме оценили данные о новых санкциях против "Северного потока — 2"

Новые санкции Министерства юстиции США против газопровода "Северный поток — 2" продемонстрирует неготовность наладить конструктивные отношения с Россией. Об... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:15

2021-04-08T12:15

2021-04-08T12:15

россия

северный поток — 2

владимир гутенев

министерство юстиции сша

госдума рф

германия

сша

экономика

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Новые санкции Министерства юстиции США против газопровода "Северный поток — 2" продемонстрирует неготовность наладить конструктивные отношения с Россией. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.Он подчеркнул, что в любых вопросах, которые касаются российских физических лиц, включая санкции, необходимо давать симметричный ответ.Вместе с тем Гутенев уверен, что проект "Северный поток — 2" будет завершен."Реализация "Северного потока — 2" зависит от нашей политической воли и от политической воли наших партнеров, в первую очередь Германии, которая все более активно обретает политическую независимость", — заключили в Госдуме.Ранее издание Politico со ссылкой со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2", однако окончательное решение пока не принято.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/sevpotok-1604032425.html

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россия, северный поток — 2, владимир гутенев, министерство юстиции сша, госдума рф, германия, сша, экономика