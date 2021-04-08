В Госдуме оценили данные о новых санкциях против "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий ЛельчукБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Новые санкции Министерства юстиции США против газопровода "Северный поток — 2" продемонстрирует неготовность наладить конструктивные отношения с Россией. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
"Мы видим целый ряд предпосылок для ужесточения противостояния, и порой возникает ощущение, что наша готовность к смягчению переговорной позиции провоцирует наших контрагентов к новым шагам", - отметил депутат.
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Он подчеркнул, что в любых вопросах, которые касаются российских физических лиц, включая санкции, необходимо давать симметричный ответ.
Вместе с тем Гутенев уверен, что проект "Северный поток — 2" будет завершен.
"Реализация "Северного потока — 2" зависит от нашей политической воли и от политической воли наших партнеров, в первую очередь Германии, которая все более активно обретает политическую независимость", — заключили в Госдуме.
Ранее издание Politico со ссылкой со ссылкой на источник в администрации США сообщило, что Американский Минюст утвердил два пакета санкций против газопровода "Северный поток — 2", однако окончательное решение пока не принято.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"