https://ria.ru/20210408/samolet-1727290953.html
В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета
В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета
Полиция Эквадора расследует обстоятельства падения легкого самолета в кантоне Салитре, провинция Гуаяс, по информации местных СМИ, в авиакатастрофе погибли... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T00:25
2021-04-08T00:25
2021-04-08T00:25
мехико
гуаяс
эквадор
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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Полиция Эквадора расследует обстоятельства падения легкого самолета в кантоне Салитре, провинция Гуаяс, по информации местных СМИ, в авиакатастрофе погибли шесть человек."После сообщения об авиакатастрофе в Салитре, Гуаяс, полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц", - говорится в сообщении в Twitter полиции.По информации местных СМИ, воздушное судно направлялось в Гуаякиль из Лаго Агрио, на борту были два пилота и четыре пассажира, все они погибли.
https://ria.ru/20210407/samolet-1727202543.html
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