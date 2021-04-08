https://ria.ru/20210408/samolet-1727290953.html

В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета

В Эквадоре шесть человек погибли при крушении легкого самолета

Полиция Эквадора расследует обстоятельства падения легкого самолета в кантоне Салитре, провинция Гуаяс, по информации местных СМИ, в авиакатастрофе погибли... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T00:25

2021-04-08T00:25

2021-04-08T00:25

мехико

гуаяс

эквадор

в мире

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МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Полиция Эквадора расследует обстоятельства падения легкого самолета в кантоне Салитре, провинция Гуаяс, по информации местных СМИ, в авиакатастрофе погибли шесть человек."После сообщения об авиакатастрофе в Салитре, Гуаяс, полиция Эквадора развернула следственные подразделения для определения ответственных лиц", - говорится в сообщении в Twitter полиции.По информации местных СМИ, воздушное судно направлялось в Гуаякиль из Лаго Агрио, на борту были два пилота и четыре пассажира, все они погибли.

https://ria.ru/20210407/samolet-1727202543.html

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гуаяс

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2021

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мехико, гуаяс, эквадор, в мире