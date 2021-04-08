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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210408/samarskiy-universitet-1727320539.html
В Самаре разработали интерактивный квест к 60-летию полета Гагарина
В Самаре разработали интерактивный квест к 60-летию полета Гагарина
Научно-популярный квест для смартфонов к 60-летию первого полета человека в космос разработали в Самарском университете, сообщает в четверг пресс-служба вуза. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:37
2021-04-08T10:38
наука
самарский университет
университетская наука
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САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Научно-популярный квест для смартфонов к 60-летию первого полета человека в космос разработали в Самарском университете, сообщает в четверг пресс-служба вуза."В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева к 60-летию первого полета человека в космос разработали игру для смартфонов — квест "Территория космоса: Одиссея Марса", — говорится в сообщении.По данным пресс-службы, научно-популярный квест основан на знании реальных событий и фактов из истории освоения космоса. Сюжет игры разворачивается в Самаре (ранее Куйбышев) — в городе, где были изготовлены первые две ступени ракеты-носителя, отправившей Юрия Гагарина в космос. Задания игроки получают в формате записанных видеообращений от родственников легендарного конструктора Сергея Королева — его дочери Наталии Сергеевны и внука Андрея Вадимовича, от племянницы первого космонавта Юрия Гагарина Тамары Филатовой, а также от ученых, инженеров, конструкторов и испытателей ракетно-космической техники и 14 космонавтов.Игру можно пройти как в формате онлайн-викторины, так и в режиме "живого" квеста — перемещаясь со смартфоном по Самаре и посещая места и достопримечательности города, связанные с историей освоения космоса.Всего над проектом работали шесть человек, в том числе трое студентов вуза.В настоящее время приложение доступно для установки на платформе iOS, ожидается выход квеста и на платформе Android.
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента

В Самаре разработали интерактивный квест к 60-летию полета Гагарина

10:37 08.04.2021 (обновлено: 10:38 08.04.2021)
 
© РИА НовостиКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости
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САМАРА, 8 апр — РИА Новости. Научно-популярный квест для смартфонов к 60-летию первого полета человека в космос разработали в Самарском университете, сообщает в четверг пресс-служба вуза.
"В Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева к 60-летию первого полета человека в космос разработали игру для смартфонов — квест "Территория космоса: Одиссея Марса", — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, научно-популярный квест основан на знании реальных событий и фактов из истории освоения космоса. Сюжет игры разворачивается в Самаре (ранее Куйбышев) — в городе, где были изготовлены первые две ступени ракеты-носителя, отправившей Юрия Гагарина в космос. Задания игроки получают в формате записанных видеообращений от родственников легендарного конструктора Сергея Королева — его дочери Наталии Сергеевны и внука Андрея Вадимовича, от племянницы первого космонавта Юрия Гагарина Тамары Филатовой, а также от ученых, инженеров, конструкторов и испытателей ракетно-космической техники и 14 космонавтов.
Игру можно пройти как в формате онлайн-викторины, так и в режиме "живого" квеста — перемещаясь со смартфоном по Самаре и посещая места и достопримечательности города, связанные с историей освоения космоса.

"По роду своей деятельности мне посчастливилось на протяжении десяти лет встречаться со многими — более чем 70 — космонавтами и астронавтами. Я слушала их увлекательные рассказы. Какие-то факты особенно запомнились, и у меня возникло желание поделиться ими с людьми… Когда мы обратились с нашей идеей к космонавтам, а также к близким Сергея Королева и Юрия Гагарина, то получили от них всестороннюю поддержку и участие в этом проекте, за что мы им очень и очень благодарны", — цитирует пресс-служба автора и разработчика игры, доцента кафедры программных систем Самарского университета Александру Жданову.

Всего над проектом работали шесть человек, в том числе трое студентов вуза.
В настоящее время приложение доступно для установки на платформе iOS, ожидается выход квеста и на платформе Android.
 
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