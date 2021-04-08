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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210408/rusofobiya-1727389030.html
"Вам еще не надоело?" Поляки упрекнули власти в русофобии
"Вам еще не надоело?" Поляки упрекнули власти в русофобии
Читатели издания Wirtualna Polska раскритиковали власти за отказ закупать российские вакцины от коронавируса, обвинив их в излишней русофобии. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:36
2021-04-08T15:51
распространение коронавируса
вакцина moderna
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
astrazeneca
евросоюз
johnson & johnson
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели издания Wirtualna Polska раскритиковали власти за отказ закупать российские вакцины от коронавируса, обвинив их в излишней русофобии."Если что-то российское, значит, оно плохое и бесполезное? Русофобы твердят так постоянно. Сейчас важно одно: спасти мир от этой ужасной болезни", — написал один из читателей."Что вас пугает? Такое место создания вакцины гарантирует, что ей занимались самые лучшие специалисты… Вам еще не надоело запугивать Россией?" — задался вопросом другой.Один из комментаторов отметил, что Германия и многие другие страны заявили о готовности покупать российскую вакцину, тогда как только Польша "выделяется".Другой читатель подчеркнул, что лучше страны будут заниматься гонкой вакцин, чем гонкой вооружений."Меня радует, что создаются новые вакцины… Россия сильна в биотехнологиях, это может давать надежду на скорую победу над вирусом", — написал пользователь."Зачем драматизировать? Если российские препараты одобрят, я не буду иметь ничего против", — заключил другой.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson. Однако в последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин — в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
https://ria.ru/20210408/frantsiya-1727378328.html
https://ria.ru/20210406/vaktsina-1604381405.html
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вакцина moderna, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, astrazeneca , евросоюз, johnson & johnson, польша, германия, в мире

"Вам еще не надоело?" Поляки упрекнули власти в русофобии

15:36 08.04.2021 (обновлено: 15:51 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона"
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Читатели издания Wirtualna Polska раскритиковали власти за отказ закупать российские вакцины от коронавируса, обвинив их в излишней русофобии.
"Если что-то российское, значит, оно плохое и бесполезное? Русофобы твердят так постоянно. Сейчас важно одно: спасти мир от этой ужасной болезни", — написал один из читателей.
"Что вас пугает? Такое место создания вакцины гарантирует, что ей занимались самые лучшие специалисты… Вам еще не надоело запугивать Россией?" — задался вопросом другой.
Один из комментаторов отметил, что Германия и многие другие страны заявили о готовности покупать российскую вакцину, тогда как только Польша "выделяется".
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Другой читатель подчеркнул, что лучше страны будут заниматься гонкой вакцин, чем гонкой вооружений.
"Меня радует, что создаются новые вакцины… Россия сильна в биотехнологиях, это может давать надежду на скорую победу над вирусом", — написал пользователь.
"Зачем драматизировать? Если российские препараты одобрят, я не буду иметь ничего против", — заключил другой.
На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Однако в последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин — в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.
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