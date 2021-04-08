https://ria.ru/20210408/rubl-1727400104.html

Эксперт назвал плюсы цифрового рубля

Эксперт назвал плюсы цифрового рубля

Повышенная отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями, а также... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:23

2021-04-08T16:23

2021-04-08T16:23

россия

центральный банк рф (цб рф)

санкт-петербургский государственный университет

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенная отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями, а также доступность офлайн-расчетов - возможные плюсы цифрового рубля, сообщил РИА Новости научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов.По мнению эксперта, востребованность цифровой валюты среди потребителей является ключевым вопросом, который стоит перед странами, которые запускают свою цифровую валюту. "Именно от того, сможет ли ЦБ конвертировать эти преимущества в востребованность у рынка, будет зависеть и то, в какой степени цифровой рубль создаст конкуренцию существующим безналичным инструментам", - пояснил он.Также Достов отметил и недостатки в предложенной концепции цифрового рубля. Так, стоимость операций с цифровой валютой будет устанавливаться напрямую Банком России, данная мера может создать рыночные искажения и в итоге снизить интерес к инвестициям в платежный сектор в целом.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип Банк России планирует протестировать в будущем году, а ранее в четверг регулятор представил его концепцию.

https://ria.ru/20210212/riski-1597235492.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербургский государственный университет, экономика