Эксперт назвал плюсы цифрового рубля
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенная отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями, а также доступность офлайн-расчетов - возможные плюсы цифрового рубля, сообщил РИА Новости научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов.
"Для цифрового рубля главные преимущества сконцентрированы на стороне Центрального банка - это и отслеживаемость (то есть возможность вводить режим использования денег), и полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями и так далее. Активно обсуждается возможность офлайн-расчетов (без доступа к сети)", - сказал он.
По мнению эксперта, востребованность цифровой валюты среди потребителей является ключевым вопросом, который стоит перед странами, которые запускают свою цифровую валюту. "Именно от того, сможет ли ЦБ конвертировать эти преимущества в востребованность у рынка, будет зависеть и то, в какой степени цифровой рубль создаст конкуренцию существующим безналичным инструментам", - пояснил он.
Также Достов отметил и недостатки в предложенной концепции цифрового рубля. Так, стоимость операций с цифровой валютой будет устанавливаться напрямую Банком России, данная мера может создать рыночные искажения и в итоге снизить интерес к инвестициям в платежный сектор в целом.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип Банк России планирует протестировать в будущем году, а ранее в четверг регулятор представил его концепцию.
12 февраля, 16:18Набиуллина оценила риски введения цифрового рубля