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Эксперт назвал плюсы цифрового рубля
Эксперт назвал плюсы цифрового рубля
Повышенная отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями, а также... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:23
2021-04-08T16:23
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкт-петербургский государственный университет
экономика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенная отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями, а также доступность офлайн-расчетов - возможные плюсы цифрового рубля, сообщил РИА Новости научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов.По мнению эксперта, востребованность цифровой валюты среди потребителей является ключевым вопросом, который стоит перед странами, которые запускают свою цифровую валюту. "Именно от того, сможет ли ЦБ конвертировать эти преимущества в востребованность у рынка, будет зависеть и то, в какой степени цифровой рубль создаст конкуренцию существующим безналичным инструментам", - пояснил он.Также Достов отметил и недостатки в предложенной концепции цифрового рубля. Так, стоимость операций с цифровой валютой будет устанавливаться напрямую Банком России, данная мера может создать рыночные искажения и в итоге снизить интерес к инвестициям в платежный сектор в целом.Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип Банк России планирует протестировать в будущем году, а ранее в четверг регулятор представил его концепцию.
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россия, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербургский государственный университет, экономика

Эксперт назвал плюсы цифрового рубля

16:23 08.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Повышенная отслеживаемость транзакций, полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями, а также доступность офлайн-расчетов - возможные плюсы цифрового рубля, сообщил РИА Новости научный руководитель центра компетенций распределенных реестров СПбГУ Виктор Достов.
"Для цифрового рубля главные преимущества сконцентрированы на стороне Центрального банка - это и отслеживаемость (то есть возможность вводить режим использования денег), и полный контроль над денежными агрегатами и ликвидностью, эффективная монетарная политика, управление комиссиями и так далее. Активно обсуждается возможность офлайн-расчетов (без доступа к сети)", - сказал он.
По мнению эксперта, востребованность цифровой валюты среди потребителей является ключевым вопросом, который стоит перед странами, которые запускают свою цифровую валюту. "Именно от того, сможет ли ЦБ конвертировать эти преимущества в востребованность у рынка, будет зависеть и то, в какой степени цифровой рубль создаст конкуренцию существующим безналичным инструментам", - пояснил он.
Также Достов отметил и недостатки в предложенной концепции цифрового рубля. Так, стоимость операций с цифровой валютой будет устанавливаться напрямую Банком России, данная мера может создать рыночные искажения и в итоге снизить интерес к инвестициям в платежный сектор в целом.
Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип Банк России планирует протестировать в будущем году, а ранее в четверг регулятор представил его концепцию.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкт-Петербургский государственный университетЭкономика
 
 
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