https://ria.ru/20210408/reyting-1727366648.html

АКРА повысило кредитный рейтинг Верхневолжья до "Позитивного"

АКРА повысило кредитный рейтинг Верхневолжья до "Позитивного"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Тверской области высокий кредитный рейтинг на уровне А-(RU). При этом прогноз вырос со... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:02

2021-04-08T14:02

2021-04-08T14:01

тверская область

россия

игорь руденя

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

тверская область

экономика

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ТВЕРЬ, 8 апр – РИА новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Тверской области высокий кредитный рейтинг на уровне А-(RU). При этом прогноз вырос со "Стабильного" до "Позитивного", сообщает пресс-служба областного правительства.При этом в сообщении пресс-службы отмечается, что в текущем году только два российских региона - Тверская и Белгородская области - получили повышение прогноза.Причем прогноз "Позитивный" предполагает с большой долей вероятности изменение рейтинга в течение 12-18 месяцев."Высокая оценка экспертов обусловлена проводимой в регионе сбалансированной бюджетной политикой и прогнозируемым уровнем государственного долга без существенных рисков рефинансирования", - говорится в пресс-релизе.По словам губернатора области Игоря Рудени, сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы.В пресс-службе отметили, что повышение уровня прогноза произошло из-за роста запаса ликвидности в 2020 году, который Тверская область завершила с профицитом в 4,8% налоговых и неналоговых доходов. Рост наблюдался по всем видам налоговых доходов, а также по части неналоговых доходов. В отраслевом разрезе значительно увеличились поступления по направлению "Деятельность в области информации и связи". На 45% увеличились в 2020 году безвозмездные поступления.К ключевым секторам экономики региона отнесены транспорт и связь, пищевое производство, производство транспортных средств, электроэнергии. Так, регион занимает второе место после Москвы по объему произведенной электроэнергии среди субъектов ЦФО. Кроме того, АКРА отметило, что безработица в области преимущественно ниже, чем в среднем по стране.Запас ликвидности позволил Верхневолжью не наращивать долговую нагрузку. Кроме того, область ожидает рост доли капитальных расходов бюджета. Накопленная ликвидность позволит региону финансировать дефицит бюджета и погашать долг в течение ближайших двух лет. АКРА определило долговую нагрузку на бюджет как умеренно низкую.Эксперты отметили, что в 2019 году ВРП Тверской области достиг 485 миллиардов рублей (в 2018-м было 441,7 миллиарда рублей). В 2018 году Тверская область также вступила в процесс реструктуризация бюджетных кредитов, предоставленных региону из федеральной казны. В пресс-службе напомнили, что впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В июне 2018 года он подтвержден информацией исполнительных органов власти региона, министерства финансов РФ, Росстата, Управления Федеральной налоговой службы России и базами данных агентства.В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом "Стабильный" и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU).В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом "Стабильный". В соответствии с национальной рейтинговой шкалой АКРА для РФ это означает, что регион обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ.Всего же с 2017 кредитный рейтинг Верхневолжья был дважды повышен с уровня ВВВ до ВВВ+, а затем и до уровня А-.

https://ria.ru/20210331/agroinvestproekty-1603603457.html

россия

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь руденя, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат), тверская область, экономика