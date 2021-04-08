Полиция в Приморье проверит, применяли ли силу к ребенку в детсаду
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Полиция в Приморье проводит проверку по заявлению местного жителя о том, что его маленькую дочь била сотрудница детсада, сообщает краевое УМВД.
В соцсетях опубликован пост со словами матери девочки. В нем она сообщает, что в частном детском саду в Артеме директор "швыряла на стул, дергала за руки, трясла" ее ребенка за то, что та плакала и просилась на руки. Также автор сообщения приложила фото ссадин и царапин на руках и шее девочки. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщали, что начата проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних.
"Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, сотрудники отдела МВД России по городу Артему проводят проверку по заявлению местного жителя. Мужчина сообщил о том, что его дочери 2019 года рождения сотрудницей частного детского сада причинены телесные повреждения. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал заведения. Выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью ребенка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.