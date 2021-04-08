https://ria.ru/20210408/rebenok-1727297971.html

Полиция в Приморье проверит, применяли ли силу к ребенку в детсаду

Полиция в Приморье проверит, применяли ли силу к ребенку в детсаду

Полиция в Приморье проводит проверку по заявлению местного жителя о том, что его маленькую дочь била сотрудница детсада, сообщает краевое УМВД. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T06:01

2021-04-08T06:01

2021-04-08T06:01

владивосток

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Полиция в Приморье проводит проверку по заявлению местного жителя о том, что его маленькую дочь била сотрудница детсада, сообщает краевое УМВД.В соцсетях опубликован пост со словами матери девочки. В нем она сообщает, что в частном детском саду в Артеме директор "швыряла на стул, дергала за руки, трясла" ее ребенка за то, что та плакала и просилась на руки. Также автор сообщения приложила фото ссадин и царапин на руках и шее девочки. В прокуратуре Приморья РИА Новости сообщали, что начата проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних.Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал заведения. Выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью ребенка.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210407/rebenok-1727215046.html

владивосток

артем

приморский край

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владивосток, артем, приморский край, происшествия