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ANCOR и Randstad назовут наиболее привлекательных работодателей России

ANCOR и Randstad назовут наиболее привлекательных работодателей России

HR-эксперты крупнейших международных и российских компаний в формате онлайн расскажут о том, как изменились потребности и предпочтения россиян в отношении... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:16

2021-04-08T14:16

2021-04-08T14:16

пресс-релизы

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МОСКВА, 8 апр – Департамент маркетинга и PR, группа компаний ANCOR. HR-эксперты крупнейших международных и российских компаний в формате онлайн расскажут о том, как изменились потребности и предпочтения россиян в отношении работы, как чувствуют себя работодатели в новой реальности и что происходит с рынком труда в России и в мире. Также будут объявлены обладатели награды Randstad Award - самые привлекательные работодатели России в 2021 году по итогам исследования Randstad Employer Brand Research.Мероприятие состоится с 14:00 до 16:30. Прямой эфир будет доступен на официальном сайте группы компаний ANCOR - ancor.ru, на официальном Youtube-канале ANCOR CIS и в социальных сетях. Регистрация на https://ancor.ru/press/events/rebr/, участие – бесплатно. Исследование Randstad employer brand research проводится ежегодно независимой исследовательской группой Kantar по заказу компаний Randstad и ANCOR.В каждой стране составляется рейтинг ключевых критериев выбора работодателя, рейтинг привлекательности отраслей для работы и рейтинг привлекательности работодателей из числа крупнейших в стране по численности персонала. В этом году в исследовании приняли участие более 190 000 респондентов и 6136 компаний-работодателей из 34 стран мира.В России опрос прошел в формате 16-минутного онлайн-интервью, в нем приняли участие 13 842 человека. По социально-демографическим характеристикам выборка отражает трудоспособное население страны.Спикеры:· Сергей Саликов, Генеральный директор ANCOR· Ребекка Хендерсон, Член Исполнительного Совета, генеральный директор по глобальному бизнесу Randstad Group · Хари Боттка, Управляющий директор по стратегическим клиентам Randstad Group· Ян Денис, Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Randstad Group· Дмитрий Бородич, Директор по персоналу и социальной политике "Фосагро"· Елена Витчак, Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО· Галина Голощапова, Начальник Управления по работе с персоналом и организационному развитию "Газпром нефть"· Марат Исмагулов, Директор по персоналу "Альфа-банк"· Д-р Александр Либеров, Президент Siemens в России и Центральной Азии· Лилия Лудникова, Директор по персоналу и организационному развитию, Россия и СНГ, ТД ЦУМ· Петр Орлов, Вице-президент по персоналу, организационному развитию и стратегическим инициативам Mars Petcare в России· Михаил Покровский, Генеральный директор De’Longhi R.U.C.· Виктория Сидякина, Корпоративный директор по персоналу Nestle, Россия и Евразия· Штефан Тойхерт, BMW Group Russia CEO· Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, Билайн· Дарья Хаджиева, Менеджер по продвижению бренда работодателя, IKEA· Патрик Энтони, генеральный директор IKEA в РоссииДепартамент маркетинга и PR:ANCOR.RUpr@ancor.ruТел.: +7-926-264-7332, +7 (495) 926-41-00, доб.1617Самсонов Александр, контент менеджерСправка о компании:ANCOR — международная стаффинговая группа, основанная в 1990 году. ANCOR оказывает услуги бизнесу в области рекрутмента, аутсорсинга и консалтинга через собственные офисы в 9 странах мира.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы