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ANCOR и Randstad назовут наиболее привлекательных работодателей России
ANCOR и Randstad назовут наиболее привлекательных работодателей России
HR-эксперты крупнейших международных и российских компаний в формате онлайн расскажут о том, как изменились потребности и предпочтения россиян в отношении... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:16
2021-04-08T14:16
2021-04-08T14:16
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 апр – Департамент маркетинга и PR, группа компаний ANCOR. HR-эксперты крупнейших международных и российских компаний в формате онлайн расскажут о том, как изменились потребности и предпочтения россиян в отношении работы, как чувствуют себя работодатели в новой реальности и что происходит с рынком труда в России и в мире. Также будут объявлены обладатели награды Randstad Award - самые привлекательные работодатели России в 2021 году по итогам исследования Randstad Employer Brand Research.Мероприятие состоится с 14:00 до 16:30. Прямой эфир будет доступен на официальном сайте группы компаний ANCOR - ancor.ru, на официальном Youtube-канале ANCOR CIS и в социальных сетях. Регистрация на https://ancor.ru/press/events/rebr/, участие – бесплатно. Исследование Randstad employer brand research проводится ежегодно независимой исследовательской группой Kantar по заказу компаний Randstad и ANCOR.В каждой стране составляется рейтинг ключевых критериев выбора работодателя, рейтинг привлекательности отраслей для работы и рейтинг привлекательности работодателей из числа крупнейших в стране по численности персонала. В этом году в исследовании приняли участие более 190 000 респондентов и 6136 компаний-работодателей из 34 стран мира.В России опрос прошел в формате 16-минутного онлайн-интервью, в нем приняли участие 13 842 человека. По социально-демографическим характеристикам выборка отражает трудоспособное население страны.Спикеры:· Сергей Саликов, Генеральный директор ANCOR· Ребекка Хендерсон, Член Исполнительного Совета, генеральный директор по глобальному бизнесу Randstad Group · Хари Боттка, Управляющий директор по стратегическим клиентам Randstad Group· Ян Денис, Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Randstad Group· Дмитрий Бородич, Директор по персоналу и социальной политике "Фосагро"· Елена Витчак, Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО· Галина Голощапова, Начальник Управления по работе с персоналом и организационному развитию "Газпром нефть"· Марат Исмагулов, Директор по персоналу "Альфа-банк"· Д-р Александр Либеров, Президент Siemens в России и Центральной Азии· Лилия Лудникова, Директор по персоналу и организационному развитию, Россия и СНГ, ТД ЦУМ· Петр Орлов, Вице-президент по персоналу, организационному развитию и стратегическим инициативам Mars Petcare в России· Михаил Покровский, Генеральный директор De’Longhi R.U.C.· Виктория Сидякина, Корпоративный директор по персоналу Nestle, Россия и Евразия· Штефан Тойхерт, BMW Group Russia CEO· Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, Билайн· Дарья Хаджиева, Менеджер по продвижению бренда работодателя, IKEA· Патрик Энтони, генеральный директор IKEA в РоссииДепартамент маркетинга и PR:ANCOR.RUpr@ancor.ruТел.: +7-926-264-7332, +7 (495) 926-41-00, доб.1617Самсонов Александр, контент менеджерСправка о компании:ANCOR — международная стаффинговая группа, основанная в 1990 году. ANCOR оказывает услуги бизнесу в области рекрутмента, аутсорсинга и консалтинга через собственные офисы в 9 странах мира.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 8 апр – Департамент маркетинга и PR, группа компаний ANCOR. HR-эксперты крупнейших международных и российских компаний в формате онлайн расскажут о том, как изменились потребности и предпочтения россиян в отношении работы, как чувствуют себя работодатели в новой реальности и что происходит с рынком труда в России и в мире. Также будут объявлены обладатели награды Randstad Award - самые привлекательные работодатели России в 2021 году по итогам исследования Randstad Employer Brand Research.
Мероприятие состоится с 14:00 до 16:30. Прямой эфир будет доступен на официальном сайте группы компаний ANCOR - ancor.ru, на официальном Youtube-канале ANCOR CIS и в социальных сетях. Регистрация на https://ancor.ru/press/events/rebr/
, участие – бесплатно.
Исследование Randstad employer brand research проводится ежегодно независимой исследовательской группой Kantar по заказу компаний Randstad и ANCOR.
В каждой стране составляется рейтинг ключевых критериев выбора работодателя, рейтинг привлекательности отраслей для работы и рейтинг привлекательности работодателей из числа крупнейших в стране по численности персонала. В этом году в исследовании приняли участие более 190 000 респондентов и 6136 компаний-работодателей из 34 стран мира.
В России опрос прошел в формате 16-минутного онлайн-интервью, в нем приняли участие 13 842 человека. По социально-демографическим характеристикам выборка отражает трудоспособное население страны.
"Этот год стал беспрецедентным по числу изменений, которые принес Covid, - говорит Сергей Саликов, генеральный директор ANCOR. - Бизнесу во всем мире пришлось нелегко. Но как показали предыдущие кризисы, наиболее быстро выходят из пике, а то и вовсе продолжают устойчиво развиваться компании с сильным брендом работодателя. Именно в такие годы окупаются инвестиции в сотрудников, которые отвечают лояльностью и готовностью разделить трудности компании. И поскольку позади лишь острая фаза кризиса, мы считаем критически важным для компаний понимать, чего хотят люди, чем они руководствуются при выборе работы, какие приоритеты их личной повестки должны получить поддержку в обмен на вовлеченность и мотивацию. Именно эти инсайты дает компаниям Randstad Employer Brand Research. 15 апреля мы представим отчет по России за одиозный со всех точек зрения 2020 год".
"В этом году мы выбрали для презентации результатов исследования формат онлайн-конференции, потому что он позволяет не просто представить, но сразу же начать осмыслять результаты. - отмечает Алексей Миронов, операционный директор ANCOR. - Сухие цифры дополняются мнениями, видением и суждениями экспертов из компаний. Мы принципиально стремимся привлечь практиков, которые поделятся инсайтами на основе опыта, а не отвлеченными умозаключениями. Спикеры мероприятия практически со всех континентов расскажут о том, как изменилось восприятие работы в новом мире, как трансформировались бренды работодателей. И, главное, как чувствуют себя люди! Те самые люди, для которых мы исследуем, анализируем, формируем и выполняем стратегию развития бренда работодателя, чтобы они были с нами."
· Сергей Саликов, Генеральный директор ANCOR
· Ребекка Хендерсон, Член Исполнительного Совета, генеральный директор по глобальному бизнесу Randstad Group
· Хари Боттка, Управляющий директор по стратегическим клиентам Randstad Group
· Ян Денис, Директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Randstad Group
· Дмитрий Бородич, Директор по персоналу и социальной политике "Фосагро"
· Елена Витчак, Профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО
· Галина Голощапова, Начальник Управления по работе с персоналом и организационному развитию "Газпром нефть"
· Марат Исмагулов, Директор по персоналу "Альфа-банк"
· Д-р Александр Либеров, Президент Siemens в России и Центральной Азии
· Лилия Лудникова, Директор по персоналу и организационному развитию, Россия и СНГ, ТД ЦУМ
· Петр Орлов, Вице-президент по персоналу, организационному развитию и стратегическим инициативам Mars Petcare в России
· Михаил Покровский, Генеральный директор De’Longhi R.U.C.
· Виктория Сидякина, Корпоративный директор по персоналу Nestle, Россия и Евразия
· Штефан Тойхерт, BMW Group Russia CEO
· Ольга Филатова, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, Билайн
· Дарья Хаджиева, Менеджер по продвижению бренда работодателя, IKEA
· Патрик Энтони, генеральный директор IKEA в России
Департамент маркетинга и PR:
Тел.: +7-926-264-7332, +7 (495) 926-41-00, доб.1617
Самсонов Александр, контент менеджер
ANCOR — международная стаффинговая группа, основанная в 1990 году. ANCOR оказывает услуги бизнесу в области рекрутмента, аутсорсинга и консалтинга через собственные офисы в 9 странах мира.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.