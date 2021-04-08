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В Якутске женщина насмерть задавила работника автосервиса
В Якутске женщина насмерть задавила работника автосервиса
Работник автосервиса в Якутске скончался от полученных травм после наезда автомобилистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:41
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якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Работник автосервиса в Якутске скончался от полученных травм после наезда автомобилистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.В четверг в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, как автомобиль с женщиной за рулем наехал на работника автосервиса во время заезда в гаражный бокс. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной "ямой", когда машина врезалась в него.Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске в отношении автомобилистки, которая задавила работника автосервиса, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По данным следствия, 6 апреля около 16 часов женщина, управляя автомобилем Toyota Rush, во время заезда в гаражный бокс автосервиса, расположенного на улице Петра Алексеева в городе Якутске, совершила наезд на 52-летнего работника мастерской. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
https://ria.ru/20210408/politseyskiy-1727303132.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Клиентка задавила работника автосервиса
Автомобиль с женщиной за рулем наехал на работника автосервиса во время заезда в гаражный бокс. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной «ямой», когда машина врезалась в него.
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60
якутск, происшествия

В Якутске женщина насмерть задавила работника автосервиса

10:41 08.04.2021 (обновлено: 14:02 08.04.2021)
 
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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Работник автосервиса в Якутске скончался от полученных травм после наезда автомобилистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В четверг в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, как автомобиль с женщиной за рулем наехал на работника автосервиса во время заезда в гаражный бокс. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной "ямой", когда машина врезалась в него.
"Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать его. Мужчина скончался от полученных ран, которые оказались несовместимы с жизнью", - отметили в минздраве.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске в отношении автомобилистки, которая задавила работника автосервиса, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
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"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности", - рассказала Дворецкая.
По данным следствия, 6 апреля около 16 часов женщина, управляя автомобилем Toyota Rush, во время заезда в гаражный бокс автосервиса, расположенного на улице Петра Алексеева в городе Якутске, совершила наезд на 52-летнего работника мастерской. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
 
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