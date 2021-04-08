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В Якутске женщина насмерть задавила работника автосервиса
В Якутске женщина насмерть задавила работника автосервиса
Работник автосервиса в Якутске скончался от полученных травм после наезда автомобилистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:41
2021-04-08T10:41
2021-04-08T14:02
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Работник автосервиса в Якутске скончался от полученных травм после наезда автомобилистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.В четверг в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, как автомобиль с женщиной за рулем наехал на работника автосервиса во время заезда в гаражный бокс. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной "ямой", когда машина врезалась в него.Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске в отношении автомобилистки, которая задавила работника автосервиса, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По данным следствия, 6 апреля около 16 часов женщина, управляя автомобилем Toyota Rush, во время заезда в гаражный бокс автосервиса, расположенного на улице Петра Алексеева в городе Якутске, совершила наезд на 52-летнего работника мастерской. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
https://ria.ru/20210408/politseyskiy-1727303132.html
якутск
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Клиентка задавила работника автосервиса
Автомобиль с женщиной за рулем наехал на работника автосервиса во время заезда в гаражный бокс. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной «ямой», когда машина врезалась в него.
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РИА Новости
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якутск, происшествия
ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости.
Работник автосервиса в Якутске
скончался от полученных травм после наезда автомобилистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В четверг в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, как автомобиль с женщиной за рулем наехал на работника автосервиса во время заезда в гаражный бокс. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной "ямой", когда машина врезалась в него.
"Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать его. Мужчина скончался от полученных ран, которые оказались несовместимы с жизнью", - отметили в минздраве.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске в отношении автомобилистки, которая задавила работника автосервиса, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России
по республике Надежда Дворецкая.
"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности", - рассказала Дворецкая.
По данным следствия, 6 апреля около 16 часов женщина, управляя автомобилем Toyota Rush, во время заезда в гаражный бокс автосервиса, расположенного на улице Петра Алексеева в городе Якутске, совершила наезд на 52-летнего работника мастерской. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.