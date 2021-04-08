https://ria.ru/20210408/rabotnik-avtoservisa-v-yakutske-skonchalsya-posle-naezda-avtomobilistki-1727321770.html

В Якутске женщина насмерть задавила работника автосервиса

В Якутске женщина насмерть задавила работника автосервиса

Работник автосервиса в Якутске скончался от полученных травм после наезда автомобилистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T10:41

2021-04-08T10:41

2021-04-08T14:02

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Работник автосервиса в Якутске скончался от полученных травм после наезда автомобилистки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.В четверг в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, как автомобиль с женщиной за рулем наехал на работника автосервиса во время заезда в гаражный бокс. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной "ямой", когда машина врезалась в него.Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске в отношении автомобилистки, которая задавила работника автосервиса, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По данным следствия, 6 апреля около 16 часов женщина, управляя автомобилем Toyota Rush, во время заезда в гаражный бокс автосервиса, расположенного на улице Петра Алексеева в городе Якутске, совершила наезд на 52-летнего работника мастерской. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

https://ria.ru/20210408/politseyskiy-1727303132.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Клиентка задавила работника автосервиса Автомобиль с женщиной за рулем наехал на работника автосервиса во время заезда в гаражный бокс. Мужчина находился перед автомобилем, указывая водителю, куда направлять колеса при проезде над ремонтной «ямой», когда машина врезалась в него. 2021-04-08T10:41 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, происшествия