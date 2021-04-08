Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
14:30 08.04.2021 (обновлено: 15:38 08.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, оба лидера "выразили обеспокоенность" в связи с эскалацией напряженности в регионе.
"Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", — говорится в сообщении.
Российский президент также подчеркнул необходимость выполнения Киевом всех договоренностей, прежде всего "по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".
Москва и Берлин призвали стороны конфликта к сдержанности и активизации переговоров по реализации Минских соглашений как "безальтернативной основы урегулирования", добавили в пресс-службе.
В Кремле добавили, что Путин и Меркель также обсудили Сирию, Ливию, обстановку на Балканах. Помимо этого, по инициативе канцлера они затронули ситуацию с Алексеем Навальным и по предложению российского лидера рассмотрели некоторые вопросы работы иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.