https://ria.ru/20210408/putin-po-telefonu-obsudil-donbass-s-merkel---kreml-1727374975.html

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации на юго-востоке Украины. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:30

2021-04-08T14:30

2021-04-08T15:38

донбасс

ангела меркель

владимир путин

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/23/1563322327_0:100:2906:1735_1920x0_80_0_0_4fac11d55138047470d5c0be7acb8c83.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.Как сообщили в пресс-службе Кремля, оба лидера "выразили обеспокоенность" в связи с эскалацией напряженности в регионе.Российский президент также подчеркнул необходимость выполнения Киевом всех договоренностей, прежде всего "по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".Москва и Берлин призвали стороны конфликта к сдержанности и активизации переговоров по реализации Минских соглашений как "безальтернативной основы урегулирования", добавили в пресс-службе.Подчеркивается, что Россия и Германия настроены на дальнейшую координацию совместных усилий, в том числе в нормандском формате, по линии политических советников и МИД двух стран.В Кремле добавили, что Путин и Меркель также обсудили Сирию, Ливию, обстановку на Балканах. Помимо этого, по инициативе канцлера они затронули ситуацию с Алексеем Навальным и по предложению российского лидера рассмотрели некоторые вопросы работы иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.

https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html

https://ria.ru/20210407/donbass-1727255413.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, ангела меркель, владимир путин, украина, в мире