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Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации на юго-востоке Украины. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:30
2021-04-08T15:38
донбасс
ангела меркель
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.Как сообщили в пресс-службе Кремля, оба лидера "выразили обеспокоенность" в связи с эскалацией напряженности в регионе.Российский президент также подчеркнул необходимость выполнения Киевом всех договоренностей, прежде всего "по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".Москва и Берлин призвали стороны конфликта к сдержанности и активизации переговоров по реализации Минских соглашений как "безальтернативной основы урегулирования", добавили в пресс-службе.Подчеркивается, что Россия и Германия настроены на дальнейшую координацию совместных усилий, в том числе в нормандском формате, по линии политических советников и МИД двух стран.В Кремле добавили, что Путин и Меркель также обсудили Сирию, Ливию, обстановку на Балканах. Помимо этого, по инициативе канцлера они затронули ситуацию с Алексеем Навальным и по предложению российского лидера рассмотрели некоторые вопросы работы иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.
https://ria.ru/20210408/ukraina-1727258909.html
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донбасс, ангела меркель, владимир путин, украина, в мире

Путин и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

14:30 08.04.2021 (обновлено: 15:38 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из основных тем стало обострение ситуации на юго-востоке Украины.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, оба лидера "выразили обеспокоенность" в связи с эскалацией напряженности в регионе.
"Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", — говорится в сообщении.
Российский президент также подчеркнул необходимость выполнения Киевом всех договоренностей, прежде всего "по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса".
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Москва и Берлин призвали стороны конфликта к сдержанности и активизации переговоров по реализации Минских соглашений как "безальтернативной основы урегулирования", добавили в пресс-службе.
Подчеркивается, что Россия и Германия настроены на дальнейшую координацию совместных усилий, в том числе в нормандском формате, по линии политических советников и МИД двух стран.
В Кремле добавили, что Путин и Меркель также обсудили Сирию, Ливию, обстановку на Балканах. Помимо этого, по инициативе канцлера они затронули ситуацию с Алексеем Навальным и по предложению российского лидера рассмотрели некоторые вопросы работы иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.
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