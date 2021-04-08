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На Сахалине иностранец заплатит 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма
На Сахалине иностранец заплатит 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма
Иностранный гражданин осужден на Сахалине за пропаганду терроризма, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T06:51
2021-04-08T06:51
2021-04-08T07:04
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южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр - РИА Новости. Иностранный гражданин осужден на Сахалине за пропаганду терроризма, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.Суд установил, что фигурант уголовного дела через популярный мессенджер распространил видеоматериал, содержащий публичные призывы к террористической деятельности и направленный на пропаганду терроризма, сообщили в УФСБ, добавив, что мужчина заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210318/smolensk-1601760690.html
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