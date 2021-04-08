https://ria.ru/20210408/propaganda-1727299532.html

На Сахалине иностранец заплатит 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма

На Сахалине иностранец заплатит 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма

Иностранный гражданин осужден на Сахалине за пропаганду терроризма, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T06:51

2021-04-08T06:51

2021-04-08T07:04

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр - РИА Новости. Иностранный гражданин осужден на Сахалине за пропаганду терроризма, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.Суд установил, что фигурант уголовного дела через популярный мессенджер распространил видеоматериал, содержащий публичные призывы к террористической деятельности и направленный на пропаганду терроризма, сообщили в УФСБ, добавив, что мужчина заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210318/smolensk-1601760690.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия