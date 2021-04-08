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На Сахалине иностранец заплатит 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма
На Сахалине иностранец заплатит 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма
Иностранный гражданин осужден на Сахалине за пропаганду терроризма, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T06:51
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россия
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр - РИА Новости. Иностранный гражданин осужден на Сахалине за пропаганду терроризма, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.Суд установил, что фигурант уголовного дела через популярный мессенджер распространил видеоматериал, содержащий публичные призывы к террористической деятельности и направленный на пропаганду терроризма, сообщили в УФСБ, добавив, что мужчина заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.
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россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине иностранец заплатит 300 тысяч рублей за пропаганду терроризма

06:51 08.04.2021 (обновлено: 07:04 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 апр - РИА Новости. Иностранный гражданин осужден на Сахалине за пропаганду терроризма, он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.
"Вступил в законную силу приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении 52-летнего иностранного гражданина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - говорится в сообщении.
Суд установил, что фигурант уголовного дела через популярный мессенджер распространил видеоматериал, содержащий публичные призывы к террористической деятельности и направленный на пропаганду терроризма, сообщили в УФСБ, добавив, что мужчина заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.
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РоссияЮжно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
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