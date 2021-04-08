https://ria.ru/20210408/proekt-1727323870.html

Проект липецких школьников победил на Всероссийском конкурсе "УМНИК"

Проект липецких школьников победил на Всероссийском конкурсе "УМНИК"

Проект учеников елецкой школы признан лучшим по итогам конкурсного отбора программы "Умник", организованного фондом содействия инновациям, сообщил глава региона РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T11:03

2021-04-08T11:03

2021-04-08T11:03

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 апр – РИА Новости. Проект учеников елецкой школы признан лучшим по итогам конкурсного отбора программы "Умник", организованного фондом содействия инновациям, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, школьники разработали макет установки умной теплицы "Green box", которая способна создавать оптимальные условия для роста растений на начальных этапах развития и является частью масштабного образовательного проекта по углубленному изучению химико-биологического цикла. На проведение научно-исследовательской работы школьники получат грант в размере 500 тысяч рублей.Артамонов напомнил, что программа "Умник" действует с 2007 года. За это время в ней приняли участие 70 тысяч человек, были реализованы более 12 тысяч проектов. Цель программы - поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727238116.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов