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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210408/prezentatsiya-1727373966.html
Прошла презентация IV Китайского импортного ЭКСПО для компаний из РФ
Прошла презентация IV Китайского импортного ЭКСПО для компаний из РФ
В онлайн формате 7 апреля состоялась презентация 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) для российских компаний. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:47
2021-04-08T14:47
россия-китай: главное
российский экспортный центр (рэц)
министерство коммерции кнр
китай
шанхай
технологии
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МОСКВА, 8 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В онлайн формате 7 апреля состоялась презентация 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) для российских компаний. В мероприятии приняли участие и выступили представители Министерства коммерции КНР, Бюро СIIE, посольства КНР в РФ, Российского экспортного центра ( РЭЦ), Минэкономразвития РФ, а также деловых кругов России.В своём выступлении заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы Министерства коммерции КНР Лю Сюэсун отметил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-февраля 2021 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исходя из этого, ожидается, что в годовом исчислении будет достигнут новый рекорд. В дальнейшем китайская сторона готова прилагать усилия для развития торгово-экономического сотрудничества с Россией в новых областях, включая сельское хозяйство, электромеханическую продукцию, научно-технические инновации, электронную коммерцию, биомедицину и так далее, призвав российскую сторону принять активное участие в предстоящем ЭКСПО.4-е Китайское международное импортное ЭКСПО в этом году пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае. В настоящее время подготовка к проведению мероприятия идет по плану.
https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html
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российский экспортный центр (рэц), министерство коммерции кнр, китай, шанхай, технологии

Прошла презентация IV Китайского импортного ЭКСПО для компаний из РФ

14:47 08.04.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПосетители на Китайской международной импортной выставке в Шанхае
Посетители на Китайской международной импортной выставке в Шанхае - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 8 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В онлайн формате 7 апреля состоялась презентация 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) для российских компаний.
В мероприятии приняли участие и выступили представители Министерства коммерции КНР, Бюро СIIE, посольства КНР в РФ, Российского экспортного центра ( РЭЦ), Минэкономразвития РФ, а также деловых кругов России.
В своём выступлении заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы Министерства коммерции КНР Лю Сюэсун отметил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-февраля 2021 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исходя из этого, ожидается, что в годовом исчислении будет достигнут новый рекорд. В дальнейшем китайская сторона готова прилагать усилия для развития торгово-экономического сотрудничества с Россией в новых областях, включая сельское хозяйство, электромеханическую продукцию, научно-технические инновации, электронную коммерцию, биомедицину и так далее, призвав российскую сторону принять активное участие в предстоящем ЭКСПО.
4-е Китайское международное импортное ЭКСПО в этом году пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае. В настоящее время подготовка к проведению мероприятия идет по плану.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство коммерции КНРКитайШанхайТехнологии
 
 
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