https://ria.ru/20210408/prezentatsiya-1727373966.html

Прошла презентация IV Китайского импортного ЭКСПО для компаний из РФ

Прошла презентация IV Китайского импортного ЭКСПО для компаний из РФ

В онлайн формате 7 апреля состоялась презентация 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) для российских компаний. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:47

2021-04-08T14:47

2021-04-08T14:47

россия-китай: главное

российский экспортный центр (рэц)

министерство коммерции кнр

китай

шанхай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727375899_285:480:3072:2048_1920x0_80_0_0_43fe0db995e931865e9dc0231e050a3d.jpg

МОСКВА, 8 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В онлайн формате 7 апреля состоялась презентация 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) для российских компаний. В мероприятии приняли участие и выступили представители Министерства коммерции КНР, Бюро СIIE, посольства КНР в РФ, Российского экспортного центра ( РЭЦ), Минэкономразвития РФ, а также деловых кругов России.В своём выступлении заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы Министерства коммерции КНР Лю Сюэсун отметил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-февраля 2021 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исходя из этого, ожидается, что в годовом исчислении будет достигнут новый рекорд. В дальнейшем китайская сторона готова прилагать усилия для развития торгово-экономического сотрудничества с Россией в новых областях, включая сельское хозяйство, электромеханическую продукцию, научно-технические инновации, электронную коммерцию, биомедицину и так далее, призвав российскую сторону принять активное участие в предстоящем ЭКСПО.4-е Китайское международное импортное ЭКСПО в этом году пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае. В настоящее время подготовка к проведению мероприятия идет по плану.

https://ria.ru/20210406/kitay-1604405585.html

китай

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), министерство коммерции кнр, китай, шанхай, технологии