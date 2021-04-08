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Прошла презентация IV Китайского импортного ЭКСПО для компаний из РФ
Прошла презентация IV Китайского импортного ЭКСПО для компаний из РФ
В онлайн формате 7 апреля состоялась презентация 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) для российских компаний. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:47
2021-04-08T14:47
2021-04-08T14:47
россия-китай: главное
российский экспортный центр (рэц)
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китай
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МОСКВА, 8 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". В онлайн формате 7 апреля состоялась презентация 4-го Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) для российских компаний. В мероприятии приняли участие и выступили представители Министерства коммерции КНР, Бюро СIIE, посольства КНР в РФ, Российского экспортного центра ( РЭЦ), Минэкономразвития РФ, а также деловых кругов России.В своём выступлении заместитель директора департамента Центральной Азии и Восточной Европы Министерства коммерции КНР Лю Сюэсун отметил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-февраля 2021 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исходя из этого, ожидается, что в годовом исчислении будет достигнут новый рекорд. В дальнейшем китайская сторона готова прилагать усилия для развития торгово-экономического сотрудничества с Россией в новых областях, включая сельское хозяйство, электромеханическую продукцию, научно-технические инновации, электронную коммерцию, биомедицину и так далее, призвав российскую сторону принять активное участие в предстоящем ЭКСПО.4-е Китайское международное импортное ЭКСПО в этом году пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае. В настоящее время подготовка к проведению мероприятия идет по плану.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), министерство коммерции кнр, китай, шанхай, технологии