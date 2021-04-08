https://ria.ru/20210408/preparaty-1727378556.html

В ОЭЗ Москвы до конца года начнут производство ветеринарных препаратов

В ОЭЗ Москвы до конца года начнут производство ветеринарных препаратов

Компания "Ветбиохим" до конца 2021 года построит на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках завод по производству ветеринарных препаратов, инвестиции в РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:43

2021-04-08T14:43

2021-04-08T14:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (государственный служащий)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания "Ветбиохим" до конца 2021 года построит на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках завод по производству ветеринарных препаратов, инвестиции в проект - 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к его пуско-наладке. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Производство компании "Ветбиохим" разместится на площади более 6 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Компания "Ветбиохим", основанная в 2005 году, занимается разработкой и производством средств для продуктивных и домашних животных, в том числе вакцины, диагностические системы, противопаразитарные, антибактериальные и дезинфицирующие средства. На данный момент компания зарегистрировала и производит 37 вакцин, четыре сыворотки и иммуноглобулина.

https://ria.ru/20210325/oborudovanie-1602796795.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров, москва