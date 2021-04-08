https://ria.ru/20210408/preparaty-1727378556.html
В ОЭЗ Москвы до конца года начнут производство ветеринарных препаратов
В ОЭЗ Москвы до конца года начнут производство ветеринарных препаратов
Компания "Ветбиохим" до конца 2021 года построит на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках завод по производству ветеринарных препаратов, инвестиции в РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:43
2021-04-08T14:43
2021-04-08T14:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
александр прохоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_7128c3377d59bb6b6f1ac363d6a92f07.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания "Ветбиохим" до конца 2021 года построит на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках завод по производству ветеринарных препаратов, инвестиции в проект - 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к его пуско-наладке. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Производство компании "Ветбиохим" разместится на площади более 6 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Компания "Ветбиохим", основанная в 2005 году, занимается разработкой и производством средств для продуктивных и домашних животных, в том числе вакцины, диагностические системы, противопаразитарные, антибактериальные и дезинфицирующие средства. На данный момент компания зарегистрировала и производит 37 вакцин, четыре сыворотки и иммуноглобулина.
https://ria.ru/20210325/oborudovanie-1602796795.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597672962_374:0:1441:800_1920x0_80_0_0_91913af4b93e34fa175e3399fcd45dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров, москва
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания "Ветбиохим" до конца 2021 года построит на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках завод по производству ветеринарных препаратов, инвестиции в проект - 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к его пуско-наладке. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
Производство компании "Ветбиохим" разместится на площади более 6 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
"Большая часть производственного пространства выделена под так называемые "чистые комнаты", которые обеспечат соблюдение всех требований к технологическому процессу. Из общей территории на "чистые комнаты" приходится порядка 4 тысяч квадратных метров", - цитирует пресс-служба главу ведомства.
Компания "Ветбиохим", основанная в 2005 году, занимается разработкой и производством средств для продуктивных и домашних животных, в том числе вакцины, диагностические системы, противопаразитарные, антибактериальные и дезинфицирующие средства. На данный момент компания зарегистрировала и производит 37 вакцин, четыре сыворотки и иммуноглобулина.