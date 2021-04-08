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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210408/preparaty-1727378556.html
В ОЭЗ Москвы до конца года начнут производство ветеринарных препаратов
В ОЭЗ Москвы до конца года начнут производство ветеринарных препаратов
Компания "Ветбиохим" до конца 2021 года построит на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках завод по производству ветеринарных препаратов, инвестиции в РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:43
2021-04-08T14:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания "Ветбиохим" до конца 2021 года построит на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках завод по производству ветеринарных препаратов, инвестиции в проект - 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к его пуско-наладке. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Производство компании "Ветбиохим" разместится на площади более 6 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.Компания "Ветбиохим", основанная в 2005 году, занимается разработкой и производством средств для продуктивных и домашних животных, в том числе вакцины, диагностические системы, противопаразитарные, антибактериальные и дезинфицирующие средства. На данный момент компания зарегистрировала и производит 37 вакцин, четыре сыворотки и иммуноглобулина.
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владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров, москва

В ОЭЗ Москвы до конца года начнут производство ветеринарных препаратов

14:43 08.04.2021
 
© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Компания "Ветбиохим" до конца 2021 года построит на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в Печатниках завод по производству ветеринарных препаратов, инвестиции в проект - 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к его пуско-наладке. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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25 марта, 13:33Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы запустят производство оборудования для канатных дорог
Производство компании "Ветбиохим" разместится на площади более 6 тысяч квадратных метров, уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
"Большая часть производственного пространства выделена под так называемые "чистые комнаты", которые обеспечат соблюдение всех требований к технологическому процессу. Из общей территории на "чистые комнаты" приходится порядка 4 тысяч квадратных метров", - цитирует пресс-служба главу ведомства.
Компания "Ветбиохим", основанная в 2005 году, занимается разработкой и производством средств для продуктивных и домашних животных, в том числе вакцины, диагностические системы, противопаразитарные, антибактериальные и дезинфицирующие средства. На данный момент компания зарегистрировала и производит 37 вакцин, четыре сыворотки и иммуноглобулина.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Александр ПрохоровМосква
 
 
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