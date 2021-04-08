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Премьеру "Безымянной звезды" МГТ покажет осенью
Премьеру "Безымянной звезды" МГТ покажет осенью
Премьера запланирована на сентябрь 2021 года. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T10:24
2021-04-08T10:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 8 апр - Пресс-служба Московского Губернского театра. Московский Губернский театр приступил к работе над спектаклем "Безымянная звезда" по пьесе М.Себастьяна. Режиссер – Александр Созонов. Эскиз спектакля будет представлен 2 июня на церемонии открытия Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского". Премьера запланирована на сентябрь 2021 года.Жанр спектакля режиссер определяет как электродрама – это новый музыкальный жанр, который задает предельный уровень высоких технологий в театре, сохраняя при этом все традиции русской актерской школы.В основе спектакля – одноименная пьеса румынского писателя Михаила Себастьяна, хорошо знакомая большинству зрителей по популярному фильму 1979 года, снятого Михаилом Козаковым, с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях. Обращение к хорошо известной истории поневоле рождает желание сравнить новое прочтение с прежней экранизацией. Режиссер Александр Созонов и драматург Светлана Петрийчук переработали пьесу М.Себастьяна, и если в фильме Козакова главной стала мысль "ни одна звезда не отклоняется от своего пути", то "Безымянная звезда" в версии МГТ это история о том, что главное в жизни – найти свою внутреннюю путеводную звезду. Каждый человек таит в себе талант, свою Звезду, но не всегда понимает, как его применить. Нужен кто-то другой, чтобы помочь раскрыть твою Звезду.Александр Созонов, режиссер:"Когда я пришел в Губернский театр к Сергею Безрукову с предложением поставить спектакль, он сразу спросил меня, что я думаю по поводу пьесы "Безымянная звезда". Я сказал, что нужно делать мюзикл, потому что в МГТ есть крутой оркестр. Сергей Витальевич поддержал эту мысль, и спустя месяц я пришел с готовой концепцией: это будет драма, а не мелодрама, в отличие от оригинала, причем электродрама - электронная музыка плюс духовой оркестр, - что мы будем переписывать сценарий, в финале у нас будет хэппи-энд. Безруков идеи одобрил, и мы взялись за работу.История, которую мы делаем, - о пути человека из маленького города к собственному свету. В жизни всегда есть место чуду, и каждый способен и должен стать звездой своей собственной жизни. Разобраться, в чем твой талант, и верить, что ты нужен миру. Но чтобы это произошло, нужен другой человек. Ведь это же правда, что мужчина послан женщине для того, чтобы он ей сказал ей, в чем ее красота, а женщина послана мужчине, чтобы сказать ему, в чем его сила. И это история не только о любви, но и принятии другого человека, принятии его выбора. Но об этом можно говорить только когда ты принимаешь себя".Актеры и персонажиГлавная героиня Мона – хрупкая, легкая, избалованная, привыкшая к удовольствиям и мужскому вниманию. Но "гламурная" жизнь не убила в ней способность удивляться и мечтать. Роль Моны репетируют Анна Снаткина и Вера Шпак, популярные актрисы кино и ТВ, актрисы Московского Губернского театра.Главный герой Марин Мирою – учитель космогонии, сумевший в результате математических вычислений "открыть" на небе новую звезду. Он вполне счастлив в своем замкнутом мирке до тех пор, пока "одна из звезд не сходит со своей орбиты". Роль Мирою репетируют артисты МГТ Антон Соколов и Эдуард Айткулов. Также наряду с актерами из труппы театр пригласил на главную роль "музыкальную звезду", артиста, хорошо известного любителям музыки и кино - Никиту Преснякова, для которого эта работа станет уже третьей на театральных подмостках."Еще на этапе обсуждения идеи этой постановки с худруком, Сергей Витальевич предложил, что главную роль должен исполнять приглашенный артист, причем не драматический актер, а вокалист, поп-звезда, потому что внутри самой пьесы заложена инаковость этого персонажа. Мирою совершенно иной, чем все вокруг. Это крутая идея, надеюсь, это будет такой бриллиант, вокруг которого сложится вся история", - говорит режиссер Александр Созонов.Абсолютно новым персонажем этой истории станет Оркестр на станции, роль которого сыграет Губернаторский оркестр Московской области п/р Сергея Пащенко.В ролях:Александр Тютин, Сергей Вершинин, Дмитрий Карташов, Антон Соколов, Михаил Шилов, Полина Галкина, Юлия Романович, Олег Курлов, Диана Егорова, Юлия Пилипович, Александр Фролов и др.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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60
пресс-релизы

Премьеру "Безымянной звезды" МГТ покажет осенью

10:24 08.04.2021
 
© Фото : пресс-служба Московского Губернского театраПремьеру "Безымянной звезды" МГТ покажет осенью
Премьеру Безымянной звезды МГТ покажет осенью - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : пресс-служба Московского Губернского театра
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МОСКВА, 8 апр - Пресс-служба Московского Губернского театра. Московский Губернский театр приступил к работе над спектаклем "Безымянная звезда" по пьесе М.Себастьяна. Режиссер – Александр Созонов. Эскиз спектакля будет представлен 2 июня на церемонии открытия Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского". Премьера запланирована на сентябрь 2021 года.
Жанр спектакля режиссер определяет как электродрама – это новый музыкальный жанр, который задает предельный уровень высоких технологий в театре, сохраняя при этом все традиции русской актерской школы.
В основе спектакля – одноименная пьеса румынского писателя Михаила Себастьяна, хорошо знакомая большинству зрителей по популярному фильму 1979 года, снятого Михаилом Козаковым, с Анастасией Вертинской и Игорем Костолевским в главных ролях. Обращение к хорошо известной истории поневоле рождает желание сравнить новое прочтение с прежней экранизацией. Режиссер Александр Созонов и драматург Светлана Петрийчук переработали пьесу М.Себастьяна, и если в фильме Козакова главной стала мысль "ни одна звезда не отклоняется от своего пути", то "Безымянная звезда" в версии МГТ это история о том, что главное в жизни – найти свою внутреннюю путеводную звезду. Каждый человек таит в себе талант, свою Звезду, но не всегда понимает, как его применить. Нужен кто-то другой, чтобы помочь раскрыть твою Звезду.
© Фото : пресс-служба Московского Губернского театра Премьеру "Безымянной звезды" МГТ покажет осенью
Премьеру Безымянной звезды МГТ покажет осенью - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : пресс-служба Московского Губернского театра
Премьеру "Безымянной звезды" МГТ покажет осенью
Александр Созонов, режиссер:
"Когда я пришел в Губернский театр к Сергею Безрукову с предложением поставить спектакль, он сразу спросил меня, что я думаю по поводу пьесы "Безымянная звезда". Я сказал, что нужно делать мюзикл, потому что в МГТ есть крутой оркестр. Сергей Витальевич поддержал эту мысль, и спустя месяц я пришел с готовой концепцией: это будет драма, а не мелодрама, в отличие от оригинала, причем электродрама - электронная музыка плюс духовой оркестр, - что мы будем переписывать сценарий, в финале у нас будет хэппи-энд. Безруков идеи одобрил, и мы взялись за работу.
История, которую мы делаем, - о пути человека из маленького города к собственному свету. В жизни всегда есть место чуду, и каждый способен и должен стать звездой своей собственной жизни. Разобраться, в чем твой талант, и верить, что ты нужен миру. Но чтобы это произошло, нужен другой человек. Ведь это же правда, что мужчина послан женщине для того, чтобы он ей сказал ей, в чем ее красота, а женщина послана мужчине, чтобы сказать ему, в чем его сила. И это история не только о любви, но и принятии другого человека, принятии его выбора. Но об этом можно говорить только когда ты принимаешь себя".
Актеры и персонажи
Главная героиня Мона – хрупкая, легкая, избалованная, привыкшая к удовольствиям и мужскому вниманию. Но "гламурная" жизнь не убила в ней способность удивляться и мечтать. Роль Моны репетируют Анна Снаткина и Вера Шпак, популярные актрисы кино и ТВ, актрисы Московского Губернского театра.
Главный герой Марин Мирою – учитель космогонии, сумевший в результате математических вычислений "открыть" на небе новую звезду. Он вполне счастлив в своем замкнутом мирке до тех пор, пока "одна из звезд не сходит со своей орбиты". Роль Мирою репетируют артисты МГТ Антон Соколов и Эдуард Айткулов. Также наряду с актерами из труппы театр пригласил на главную роль "музыкальную звезду", артиста, хорошо известного любителям музыки и кино - Никиту Преснякова, для которого эта работа станет уже третьей на театральных подмостках.
"Еще на этапе обсуждения идеи этой постановки с худруком, Сергей Витальевич предложил, что главную роль должен исполнять приглашенный артист, причем не драматический актер, а вокалист, поп-звезда, потому что внутри самой пьесы заложена инаковость этого персонажа. Мирою совершенно иной, чем все вокруг. Это крутая идея, надеюсь, это будет такой бриллиант, вокруг которого сложится вся история", - говорит режиссер Александр Созонов.
Абсолютно новым персонажем этой истории станет Оркестр на станции, роль которого сыграет Губернаторский оркестр Московской области п/р Сергея Пащенко.
В ролях:
Александр Тютин, Сергей Вершинин, Дмитрий Карташов, Антон Соколов, Михаил Шилов, Полина Галкина, Юлия Романович, Олег Курлов, Диана Егорова, Юлия Пилипович, Александр Фролов и др.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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