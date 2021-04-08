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При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погибли два человека
При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T07:20
2021-04-08T07:20
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что сообщение о пожаре в Алтуфьевском районе по улице Путевой проезд, дом 24 поступило в 4.57.Пожар был ликвидирован в 5.31 на площади 5 квадратных метров. Для ликвидации пожара были направлены восемь единиц техники и 27 человек личного состава, добавляется в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погибли два человека

07:20 08.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ.
Отмечается, что сообщение о пожаре в Алтуфьевском районе по улице Путевой проезд, дом 24 поступило в 4.57.
"В ходе тушения пожара двое пострадавших из горящей квартиры были переданы наряду скорой медицинской помощи. В ходе реанимационных действий, к сожалению, они скончались", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 5.31 на площади 5 квадратных метров. Для ликвидации пожара были направлены восемь единиц техники и 27 человек личного состава, добавляется в сообщении.
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