https://ria.ru/20210408/pozhar-1727300585.html

При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погибли два человека

При пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T07:20

2021-04-08T07:20

2021-04-08T07:20

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что сообщение о пожаре в Алтуфьевском районе по улице Путевой проезд, дом 24 поступило в 4.57.Пожар был ликвидирован в 5.31 на площади 5 квадратных метров. Для ликвидации пожара были направлены восемь единиц техники и 27 человек личного состава, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210408/pozhar-1727297612.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия