https://ria.ru/20210408/pozhar-1727297612.html
Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево
Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево
Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур, сообщила РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T05:28
2021-04-08T05:28
2021-04-08T10:13
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур, сообщила РИА Новости заместитель главы Октемского наслега Акулина Максимова.Вечером 7 апреля в Чапаево горел в 27-квартирный дом. Жертвами пожара стали четыре человека – женщина, два ее ребенка 2017 и 2018 годов рождения, их соседка.Как сообщили в СК, отец вынес детей из горящего дома, но спасти их не удалось. По словам Максимовой, мужчина находится в шоковом состоянии.Администрация Октемского наслега формирует сводные для помощи пострадавшим. "Всего в сгоревшем доме проживали 68 человек, в том числе 27 детей. В основном жильцы размещены по родственникам. Сразу после случившегося мы разместили остальных в интернате октемского лицея. Сегодня переселим людей в интернат Малой академии наук", - отметила Максимова.
https://ria.ru/20210407/pozhar-1727148539.html
республика саха (якутия)
якутск
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РИА Новости
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Кадры с места пожара в Якутии
В Якутии по факту гибели четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело
2021-04-08T05:28
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РИА Новости
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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия
ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур, сообщила РИА Новости заместитель главы Октемского наслега Акулина Максимова.
Вечером 7 апреля в Чапаево горел в 27-квартирный дом. Жертвами пожара стали четыре человека – женщина, два ее ребенка 2017 и 2018 годов рождения, их соседка.
Как сообщили в СК
, отец вынес детей из горящего дома, но спасти их не удалось. По словам Максимовой, мужчина находится в шоковом состоянии.
"У него горе, не идет ни с кем на контакт. Вместе с родственниками они занимаются похоронами. Женщина с детьми будут захоронены в селе Первый Жемкон, откуда она родом. В селе Чапаево, как и во всем Хангаласском районе, объявлен траур", - сказала собеседница агентства.
Администрация Октемского наслега формирует сводные для помощи пострадавшим. "Всего в сгоревшем доме проживали 68 человек, в том числе 27 детей. В основном жильцы размещены по родственникам. Сразу после случившегося мы разместили остальных в интернате октемского лицея. Сегодня переселим людей в интернат Малой академии наук", - отметила Максимова.