https://ria.ru/20210408/pozhar-1727297612.html

Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево

Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево

Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур, сообщила РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T05:28

2021-04-08T05:28

2021-04-08T10:13

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

якутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727314604_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fefc1314fd763c45ffc8d5abc39eeaf2.jpg

ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур, сообщила РИА Новости заместитель главы Октемского наслега Акулина Максимова.Вечером 7 апреля в Чапаево горел в 27-квартирный дом. Жертвами пожара стали четыре человека – женщина, два ее ребенка 2017 и 2018 годов рождения, их соседка.Как сообщили в СК, отец вынес детей из горящего дома, но спасти их не удалось. По словам Максимовой, мужчина находится в шоковом состоянии.Администрация Октемского наслега формирует сводные для помощи пострадавшим. "Всего в сгоревшем доме проживали 68 человек, в том числе 27 детей. В основном жильцы размещены по родственникам. Сразу после случившегося мы разместили остальных в интернате октемского лицея. Сегодня переселим людей в интернат Малой академии наук", - отметила Максимова.

https://ria.ru/20210407/pozhar-1727148539.html

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в Якутии В Якутии по факту гибели четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело 2021-04-08T05:28 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия