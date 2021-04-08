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Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево
Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево
Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур, сообщила РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T05:28
2021-04-08T10:13
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур, сообщила РИА Новости заместитель главы Октемского наслега Акулина Максимова.Вечером 7 апреля в Чапаево горел в 27-квартирный дом. Жертвами пожара стали четыре человека – женщина, два ее ребенка 2017 и 2018 годов рождения, их соседка.Как сообщили в СК, отец вынес детей из горящего дома, но спасти их не удалось. По словам Максимовой, мужчина находится в шоковом состоянии.Администрация Октемского наслега формирует сводные для помощи пострадавшим. "Всего в сгоревшем доме проживали 68 человек, в том числе 27 детей. В основном жильцы размещены по родственникам. Сразу после случившегося мы разместили остальных в интернате октемского лицея. Сегодня переселим людей в интернат Малой академии наук", - отметила Максимова.
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Кадры с места пожара в Якутии
В Якутии по факту гибели четырех человек при пожаре возбуждено уголовное дело
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республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия

Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево

05:28 08.04.2021 (обновлено: 10:13 08.04.2021)
 
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Мужчина потерял детей и жену при пожаре в якутском селе Чапаево, в Хангаласском районе объявили трехдневный траур, сообщила РИА Новости заместитель главы Октемского наслега Акулина Максимова.
Вечером 7 апреля в Чапаево горел в 27-квартирный дом. Жертвами пожара стали четыре человека – женщина, два ее ребенка 2017 и 2018 годов рождения, их соседка.
Как сообщили в СК, отец вынес детей из горящего дома, но спасти их не удалось. По словам Максимовой, мужчина находится в шоковом состоянии.
"У него горе, не идет ни с кем на контакт. Вместе с родственниками они занимаются похоронами. Женщина с детьми будут захоронены в селе Первый Жемкон, откуда она родом. В селе Чапаево, как и во всем Хангаласском районе, объявлен траур", - сказала собеседница агентства.
Администрация Октемского наслега формирует сводные для помощи пострадавшим. "Всего в сгоревшем доме проживали 68 человек, в том числе 27 детей. В основном жильцы размещены по родственникам. Сразу после случившегося мы разместили остальных в интернате октемского лицея. Сегодня переселим людей в интернат Малой академии наук", - отметила Максимова.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 11:30
В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме
 
Республика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)ЯкутскПроисшествия
 
 
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