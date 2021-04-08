https://ria.ru/20210408/pozhar-1727293484.html

При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей

При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей

Следователи организовали проверку после гибели матери и двух ее детей при пожаре в селе Чапаево в Якутии, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T01:51

2021-04-08T01:51

2021-04-08T04:35

республика саха (якутия)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели матери и двух ее детей при пожаре в селе Чапаево в Якутии, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК по республике Надежда Дворецкая.По ее словам, вечером 7 апреля поступило сообщение о пожаре в жилом 27-квартирном доме в селе Чапаево Хангаласского района. Жертвами пожара стали четыре человека. Из квартиры мужчина вынес двоих детей – 2017 и 2018 годов рождения, но спасти их не удалось.Кроме того, погибла мать детей 1993 года рождения, а также жительница соседней квартиры, которая скончалась в медучреждении."Следователем в рамках процессуальной проверки проводятся неотложные проверочные мероприятия", - сказала Дворецкая.

https://ria.ru/20210407/pozhar-1727148539.html

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республика саха (якутия), москва, происшествия