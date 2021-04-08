https://ria.ru/20210408/potok-1727353661.html

В Кремле оценили позицию партнеров по "Северному потоку — 2"

В Кремле оценили позицию партнеров по "Северному потоку — 2"

Партнеры России по проекту "Северный поток 2" последовательны в намерении завершить его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:51

2021-04-08T12:51

2021-04-08T12:51

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

дмитрий песков

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Партнеры России по проекту "Северный поток 2" последовательны в намерении завершить его, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока мы видим, что страны, которые являются партнерами по этому проекту, достаточно последовательны в своем намерении финализировать этот проект и запустить", - сказал Песков журналистам."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2 460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров - в водах Германии. Как заявил ранее представитель госдепартамента США, Вашингтон не исключают дальнейших мер против "Северного потока 2".

https://ria.ru/20210408/lavrov-1727317933.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, украина, экономика