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Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
Глава Якутии Айсен Николаев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево, где погибли четыре человека, сообщает администрации главы и... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T04:35
2021-04-08T13:30
республика саха (якутия)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево, где погибли четыре человека, сообщает администрации главы и правительства республики.Отмечается, что в четверг в кабмине Якутии состоится заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате пожара в деревянном доме в селе Чапаево погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Они отравились продуктами горения.По данным ГУ МЧС, из горящего дома были эвакуированы 18 человек. В медицинское учреждение обратились девять человек. Четыре человека госпитализированы.Следователи организовали проверку.
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республика саха (якутия), айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия

Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево

04:35 08.04.2021 (обновлено: 13:30 08.04.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС осматривает последствия пожара в жилом доме в Якутии
Сотрудник МЧС осматривает последствия пожара в жилом доме в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / СК РФ
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево, где погибли четыре человека, сообщает администрации главы и правительства республики.
Отмечается, что в четверг в кабмине Якутии состоится заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Глава Якутии выражает соболезнование родным и близким погибших и потребовал от республиканских и районных властей оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря главы республики Афанасия Ноева.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате пожара в деревянном доме в селе Чапаево погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Они отравились продуктами горения.
По данным ГУ МЧС, из горящего дома были эвакуированы 18 человек. В медицинское учреждение обратились девять человек. Четыре человека госпитализированы.
Следователи организовали проверку.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯкутскПроисшествия
 
 
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