https://ria.ru/20210408/postradavshie-1727296542.html
Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
Глава Якутии Айсен Николаев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево, где погибли четыре человека, сообщает администрации главы и... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T04:35
2021-04-08T04:35
2021-04-08T13:30
республика саха (якутия)
айсен николаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево, где погибли четыре человека, сообщает администрации главы и правительства республики.Отмечается, что в четверг в кабмине Якутии состоится заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в результате пожара в деревянном доме в селе Чапаево погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Они отравились продуктами горения.По данным ГУ МЧС, из горящего дома были эвакуированы 18 человек. В медицинское учреждение обратились девять человек. Четыре человека госпитализированы.Следователи организовали проверку.
https://ria.ru/20210407/pozhar-1727148539.html
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республика саха (якутия), айсен николаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), якутск, происшествия