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Путин призвал оценить эффект от реализации посланий за предыдущие годы
Путин призвал оценить эффект от реализации посланий за предыдущие годы
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей привела реализация посланий парламенту за предыдущие... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:36
2021-04-08T14:44
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей привела реализация посланий парламенту за предыдущие годы, и отметил, что если на практике эффекта от предложенных мер нет, то надо делать их более адресными."Нужно оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей эта наша совместная работа привела. Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов для экономики и социальной сферы. Мне кажется, не нужно говорить, почему это важно", - сказал Путин на совещании с кабмином, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.Президент добавил, что если инициатива востребована и дает ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий, то ее можно продлить, расширить ее применение, увеличить ее по масштабу и охвату. В качестве примера он привел продление программы материнского капитала."Если же практика и сама жизнь показывает, что эффект от предложенных решений ограничен, ну давайте поправим тогда то, что мы делали до сих пор, сделаем механизмы работы более точными, более адресными, повысим отдачу от тех мероприятий, которые мы проводим, и тех средств, которые мы вкладываем в решение той или иной задачи", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, общество

Путин призвал оценить эффект от реализации посланий за предыдущие годы

14:36 08.04.2021 (обновлено: 14:44 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей привела реализация посланий парламенту за предыдущие годы, и отметил, что если на практике эффекта от предложенных мер нет, то надо делать их более адресными.
"Нужно оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей эта наша совместная работа привела. Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов для экономики и социальной сферы. Мне кажется, не нужно говорить, почему это важно", - сказал Путин на совещании с кабмином, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.
Президент добавил, что если инициатива востребована и дает ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий, то ее можно продлить, расширить ее применение, увеличить ее по масштабу и охвату. В качестве примера он привел продление программы материнского капитала.
"Если же практика и сама жизнь показывает, что эффект от предложенных решений ограничен, ну давайте поправим тогда то, что мы делали до сих пор, сделаем механизмы работы более точными, более адресными, повысим отдачу от тех мероприятий, которые мы проводим, и тех средств, которые мы вкладываем в решение той или иной задачи", - сказал Путин.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 07:07
Матвиенко рассказала о значимости послания Путина Федеральному собранию
 
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