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Путин проведет совещания по подготовке к посланию Федеральному собранию
Путин проведет совещания по подготовке к посланию Федеральному собранию
В рамках подготовки к новому посланию Федеральному собранию у президента РФ Владимира Путина запланированы совещания, он находится в контакте с членами... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:56
2021-04-08T12:56
2021-04-08T12:59
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В рамках подготовки к новому посланию Федеральному собранию у президента РФ Владимира Путина запланированы совещания, он находится в контакте с членами правительства, руководством администрации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг."Безусловно, в рамках подготовки к новому посланию он будет проводить совещания. Это традиционно делается, далеко не все носят публичный характер, но это процесс комплексный. Президент, конечно, в ходе подготовки находится в контакте с членами правительства, руководством администрации - это обычный, нормальный процесс", - заявил Песков, отвечая на вопрос, запланированы ли у президента дополнительные совещания перед обращением к Федеральному собранию.Путин выступит с посланием собранию 21 апреля.
https://ria.ru/20210406/poslanie-1604381822.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика