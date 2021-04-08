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Попова прокомментировала вакцинацию Путина
Попова прокомментировала вакцинацию Путина
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рада вакцинации президента РФ Владимира Путина именно отечественной вакциной от коронавируса и тому, что он... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:43
2021-04-08T15:17
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рада вакцинации президента РФ Владимира Путина именно отечественной вакциной от коронавируса и тому, что он здоров.Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.Глава Роспотребнадзора при этом подчеркнула, что не знает, какой именно из российских вакцин привит Путин."Есть целая система, которая защищает здоровье первого лица государства. Это очень важно, что она срабатывает. Вы посмотрите, что делается в разных странах. Очень многие лидеры, к сожалению, попали в сложную ситуацию... Я очень рада, что президент Российской Федерации здоров", - добавила Попова.
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия, здоровье - общество, владимир путин

Попова прокомментировала вакцинацию Путина

14:43 08.04.2021 (обновлено: 15:17 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рада вакцинации президента РФ Владимира Путина именно отечественной вакциной от коронавируса и тому, что он здоров.
Глава государства вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что "обезьянничать" необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
"Я рада, что это отечественная вакцина", - рассказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
Глава Роспотребнадзора при этом подчеркнула, что не знает, какой именно из российских вакцин привит Путин.
"Есть целая система, которая защищает здоровье первого лица государства. Это очень важно, что она срабатывает. Вы посмотрите, что делается в разных странах. Очень многие лидеры, к сожалению, попали в сложную ситуацию... Я очень рада, что президент Российской Федерации здоров", - добавила Попова.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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