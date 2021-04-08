В ДНР обвинили Украину в создании помех беспилотникам ОБСЕ
© REUTERS / Serhiy TakhmazovВоеннослужащий украинских вооруженных сил чистит оружие на боевых позициях на линии разделения возле города Донецк
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что Киев скрывает масштабное прибытие техники в Донбасс, создавая помехи для беспилотников ОБСЕ.
Представитель Народной милиции ДНР пояснил, что в районе населенного пункта Степановка украинские силовики создали настолько сильные радиоэлектронные помехи для каналов управления и датчиков GPS беспилотников миссии ОБСЕ, что они даже не смогли взлететь.
"Мы не исключаем, что таким способом украинские оккупанты пытаются скрыть масштабное прибытие военной техники на железнодорожную станцию Константиновки, находящейся поблизости, о чем мы неоднократно сообщали ранее", - сказал журналистам представитель ведомства.
Ранее в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечалось, что наблюдатели впервые не смогли поднять БПЛА из-за помех.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.