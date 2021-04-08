https://ria.ru/20210408/pomekhi-1727433549.html

В ДНР обвинили Украину в создании помех беспилотникам ОБСЕ

В ДНР обвинили Украину в создании помех беспилотникам ОБСЕ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что Киев скрывает масштабное прибытие техники в Донбасс, создавая помехи... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:37

2021-04-08T19:37

2021-04-08T19:37

россия

ситуация в днр и лнр

обсе

донецкая народная республика

денис пушилин

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727251264_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_495c140b469d4572e261974940e4de32.jpg

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что Киев скрывает масштабное прибытие техники в Донбасс, создавая помехи для беспилотников ОБСЕ.Представитель Народной милиции ДНР пояснил, что в районе населенного пункта Степановка украинские силовики создали настолько сильные радиоэлектронные помехи для каналов управления и датчиков GPS беспилотников миссии ОБСЕ, что они даже не смогли взлететь."Мы не исключаем, что таким способом украинские оккупанты пытаются скрыть масштабное прибытие военной техники на железнодорожную станцию Константиновки, находящейся поблизости, о чем мы неоднократно сообщали ранее", - сказал журналистам представитель ведомства.Ранее в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отмечалось, что наблюдатели впервые не смогли поднять БПЛА из-за помех.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали, что 3 апреля погиб ребенок после того, как киевские силовики применили беспилотник со взрывным устройством.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html

https://ria.ru/20210408/kiev-1727406549.html

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, украина, в мире