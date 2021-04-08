https://ria.ru/20210408/politsiya-1727315478.html
В Якутии уволили участкового полиции, надругавшегося над инвалидом
В Якутии уволили участкового полиции, надругавшегося над инвалидом
Экс-участковый в Якутии подозревается в надругательстве над женщиной-инвалидом в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T10:12
2021-04-08T10:12
2021-04-09T03:17
республика саха (якутия)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_661d8f82deeb1847c375c5362fc480c8.jpg
ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Экс-участковый в Якутии подозревается в надругательстве над женщиной-инвалидом в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего мужчины по ч.1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).По данным следствия, 12 марта участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Хангаласскому району в помещении Мохсоголлохского отделения полиции надругался над 32-летней женщиной, которая "не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния и дать отпор злоумышленнику".Позже мужчину уволили из органов внутренних дел. "Подозреваемый задержан, готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Дворецкая.МВД по Якутии сообщило о начале служебной проверки по этому факту. Если вина подозреваемого будет установлена, его непосредственные руководители будут наказаны в дисциплинарном порядке.
https://ria.ru/20200703/1573864234.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_341f93fccb0270e40ab0165f8408dffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), россия, происшествия
ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости.
Экс-участковый в Якутии подозревается в надругательстве над женщиной-инвалидом в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя СУСК России
по республике Надежда Дворецкая.
По информации ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего мужчины по ч.1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).
По данным следствия, 12 марта участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Хангаласскому району в помещении Мохсоголлохского отделения полиции надругался над 32-летней женщиной, которая "не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния и дать отпор злоумышленнику".
Позже мужчину уволили из органов внутренних дел. "Подозреваемый задержан, готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Дворецкая.
МВД по Якутии сообщило о начале служебной проверки по этому факту. Если вина подозреваемого будет установлена, его непосредственные руководители будут наказаны в дисциплинарном порядке.