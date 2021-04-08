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В Якутии уволили участкового полиции, надругавшегося над инвалидом
В Якутии уволили участкового полиции, надругавшегося над инвалидом
Экс-участковый в Якутии подозревается в надругательстве над женщиной-инвалидом в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник... РИА Новости, 09.04.2021
2021-04-08T10:12
2021-04-09T03:17
республика саха (якутия)
россия
происшествия
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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Экс-участковый в Якутии подозревается в надругательстве над женщиной-инвалидом в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего мужчины по ч.1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).По данным следствия, 12 марта участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Хангаласскому району в помещении Мохсоголлохского отделения полиции надругался над 32-летней женщиной, которая "не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния и дать отпор злоумышленнику".Позже мужчину уволили из органов внутренних дел. "Подозреваемый задержан, готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Дворецкая.МВД по Якутии сообщило о начале служебной проверки по этому факту. Если вина подозреваемого будет установлена, его непосредственные руководители будут наказаны в дисциплинарном порядке.
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республика саха (якутия), россия, происшествия

В Якутии уволили участкового полиции, надругавшегося над инвалидом

10:12 08.04.2021 (обновлено: 03:17 09.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Экс-участковый в Якутии подозревается в надругательстве над женщиной-инвалидом в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
По информации ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего мужчины по ч.1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).
По данным следствия, 12 марта участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Хангаласскому району в помещении Мохсоголлохского отделения полиции надругался над 32-летней женщиной, которая "не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния и дать отпор злоумышленнику".
Позже мужчину уволили из органов внутренних дел. "Подозреваемый задержан, готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Дворецкая.
МВД по Якутии сообщило о начале служебной проверки по этому факту. Если вина подозреваемого будет установлена, его непосредственные руководители будут наказаны в дисциплинарном порядке.
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