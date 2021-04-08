https://ria.ru/20210408/politsiya-1727315478.html

В Якутии уволили участкового полиции, надругавшегося над инвалидом

В Якутии уволили участкового полиции, надругавшегося над инвалидом

Экс-участковый в Якутии подозревается в надругательстве над женщиной-инвалидом в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-08T10:12

2021-04-08T10:12

2021-04-09T03:17

республика саха (якутия)

россия

происшествия

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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Экс-участковый в Якутии подозревается в надругательстве над женщиной-инвалидом в отделе полиции, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего мужчины по ч.1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей).По данным следствия, 12 марта участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Хангаласскому району в помещении Мохсоголлохского отделения полиции надругался над 32-летней женщиной, которая "не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния и дать отпор злоумышленнику".Позже мужчину уволили из органов внутренних дел. "Подозреваемый задержан, готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Дворецкая.МВД по Якутии сообщило о начале служебной проверки по этому факту. Если вина подозреваемого будет установлена, его непосредственные руководители будут наказаны в дисциплинарном порядке.

https://ria.ru/20200703/1573864234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), россия, происшествия