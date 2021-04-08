https://ria.ru/20210408/politseyskiy-1727303132.html

В Югре пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки

В Югре пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки

Жителя города Мегион в ХМАО подозревают в насилии в отношении представителя власти после того, как он в пьяном состоянии и без прав "прокатил" полицейского на... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:21

2021-04-08T08:21

2021-04-08T08:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мегион

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр - РИА Новости. Жителя города Мегион в ХМАО подозревают в насилии в отношении представителя власти после того, как он в пьяном состоянии и без прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел поздно вечером 2 апреля. Лишенный права управления автомобилем пьяный молодой человек за рулем Chevrolet проигнорировал требование полицейского остановиться и "совершил наезд на представителя власти", пояснили в ведомстве.Сотрудник полиции ухватился за автомобиль, пытаясь избежать падения, и остался на капоте.Следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти", максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20210330/chelyabinsk-1603398414.html

россия

мегион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мегион, происшествия