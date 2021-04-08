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В Югре пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки
В Югре пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки
Жителя города Мегион в ХМАО подозревают в насилии в отношении представителя власти после того, как он в пьяном состоянии и без прав "прокатил" полицейского на... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:21
2021-04-08T08:21
2021-04-08T08:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мегион
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр - РИА Новости. Жителя города Мегион в ХМАО подозревают в насилии в отношении представителя власти после того, как он в пьяном состоянии и без прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел поздно вечером 2 апреля. Лишенный права управления автомобилем пьяный молодой человек за рулем Chevrolet проигнорировал требование полицейского остановиться и "совершил наезд на представителя власти", пояснили в ведомстве.Сотрудник полиции ухватился за автомобиль, пытаясь избежать падения, и остался на капоте.Следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти", максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20210330/chelyabinsk-1603398414.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мегион, происшествия