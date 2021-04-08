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В Югре пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки
В Югре пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки
Жителя города Мегион в ХМАО подозревают в насилии в отношении представителя власти после того, как он в пьяном состоянии и без прав "прокатил" полицейского на... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T08:21
2021-04-08T08:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мегион
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр - РИА Новости. Жителя города Мегион в ХМАО подозревают в насилии в отношении представителя власти после того, как он в пьяном состоянии и без прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел поздно вечером 2 апреля. Лишенный права управления автомобилем пьяный молодой человек за рулем Chevrolet проигнорировал требование полицейского остановиться и "совершил наезд на представителя власти", пояснили в ведомстве.Сотрудник полиции ухватился за автомобиль, пытаясь избежать падения, и остался на капоте.Следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти", максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мегион, происшествия

В Югре пьяный водитель "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки

08:21 08.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 апр - РИА Новости. Жителя города Мегион в ХМАО подозревают в насилии в отношении представителя власти после того, как он в пьяном состоянии и без прав "прокатил" полицейского на капоте своей иномарки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел поздно вечером 2 апреля. Лишенный права управления автомобилем пьяный молодой человек за рулем Chevrolet проигнорировал требование полицейского остановиться и "совершил наезд на представителя власти", пояснили в ведомстве.
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Сотрудник полиции ухватился за автомобиль, пытаясь избежать падения, и остался на капоте.
"Несмотря на это злоумышленник, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, продолжил движение на высокой скорости, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье сотрудника полиции в течение нескольких минут на протяжении более 1 километра, а после остановки оказал сопротивление при задержании", - подчеркнули в следственном управлении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти", максимальная санкция - лишение свободы на 10 лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МегионПроисшествия
 
 
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