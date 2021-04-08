https://ria.ru/20210408/politik-1727427098.html

Политик начал предвыборную кампанию из гроба

Политик начал предвыборную кампанию из гроба

Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес после разыгранной похоронной... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T18:47

2021-04-08T18:47

2021-04-08T20:04

чиуауа (штат)

сьюдад-хуарес

мексика

происшествия

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес после разыгранной похоронной процессии, пишет Mexico News Daily. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как гроб с политиком привезли на катафалке на место встречи с местными жителями. Мужчины, одетые в средства индивидуальной защиты, сняли гроб с машины и положили на стол. В полной тишине Майорга вылез наружу, оправился и без тени улыбки перешел к заготовленной речи. Политик раскритиковал действующие власти за "безразличие на фоне разгула преступности и развития коронавирусного кризиса".Как уточняется в статье, акцией кандидат хотел подчеркнуть, что соболезнует всем тем, кто скончался из-за халатности правительства, которое, по мнению Майорга, не заботится о жизни людей и позволяет организованной преступности делать все, что она хочет.

https://ria.ru/20210309/feministki-1600398194.html

чиуауа (штат)

сьюдад-хуарес

мексика

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чиуауа (штат), сьюдад-хуарес, мексика, происшествия, в мире