https://ria.ru/20210408/politik-1727427098.html
Политик начал предвыборную кампанию из гроба
Политик начал предвыборную кампанию из гроба
Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес после разыгранной похоронной... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T18:47
2021-04-08T18:47
2021-04-08T20:04
чиуауа (штат)
сьюдад-хуарес
мексика
происшествия
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес после разыгранной похоронной процессии, пишет Mexico News Daily. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как гроб с политиком привезли на катафалке на место встречи с местными жителями. Мужчины, одетые в средства индивидуальной защиты, сняли гроб с машины и положили на стол. В полной тишине Майорга вылез наружу, оправился и без тени улыбки перешел к заготовленной речи. Политик раскритиковал действующие власти за "безразличие на фоне разгула преступности и развития коронавирусного кризиса".Как уточняется в статье, акцией кандидат хотел подчеркнуть, что соболезнует всем тем, кто скончался из-за халатности правительства, которое, по мнению Майорга, не заботится о жизни людей и позволяет организованной преступности делать все, что она хочет.
https://ria.ru/20210309/feministki-1600398194.html
чиуауа (штат)
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чиуауа (штат), сьюдад-хуарес, мексика, происшествия, в мире
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
Мексиканский кандидат в депутаты от партии Partido Encuentro Social Карлос Майорга обратился к избирателям в городе Сьюдад-Хуарес
после разыгранной похоронной процессии, пишет Mexico News Daily
.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как гроб с политиком привезли на катафалке на место встречи с местными жителями. Мужчины, одетые в средства индивидуальной защиты, сняли гроб с машины и положили на стол. В полной тишине Майорга вылез наружу, оправился и без тени улыбки перешел к заготовленной речи.
Политик раскритиковал действующие власти за "безразличие на фоне разгула преступности и развития коронавирусного кризиса".
"Я Карлос Майорга, и я один из 1,5 миллиона жителей Сьюдад-Хуареса, штат Чиуауа, Мексика, кто умер из-за безразличия политиков", — сказал он.
Как уточняется в статье, акцией кандидат хотел подчеркнуть, что соболезнует всем тем, кто скончался из-за халатности правительства, которое, по мнению Майорга, не заботится о жизни людей и позволяет организованной преступности делать все, что она хочет.