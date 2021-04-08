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Два российских космонавта полетят на МКС в пятницу
Два российских космонавта полетят на МКС в пятницу
Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав новой экспедиции на Международную космическую станцию: в нее войдут двое российских космонавтов и... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:53
2021-04-08T12:53
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
космос - риа наука
роскосмос
юрий гагарин (космонавт)
байконур (город)
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав новой экспедиции на Международную космическую станцию: в нее войдут двое российских космонавтов и американский астронавт."Экипаж утвержден", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".В утвержденный экипаж входят россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.Завтра экипажу предстоит стартовать в космическом корабле "Союз МС-18" на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки Байконура. В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю.А.Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.Пуск запланирован на 10.42 по московскому времени. В 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут, корабль причалит к МКС.Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.С собой новый экипаж везет на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологией. Также они возьмут с собой новый течеискатель для продолжения поисков трещин в российском модуле "Звезда", ставших причиной утечки воздуха.Индикатором невесомости, который укажет о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, станет игрушка котенка по имени Гав.Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день - 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год - предварительно до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит трижды выйти в открытый космос, а Дуброву – до семи раз. Это связано с тем, что в ближайшем будущем в состав российского сегмента могут войти многофункциональный лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал". Ранее сообщалось, что для подключения "Науки" понадобится 10 выходов в космос.
https://ria.ru/20210407/robot-1727221544.html
https://ria.ru/20210406/kosmos-1604396354.html
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сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, космос - риа наука, роскосмос, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)

Два российских космонавта полетят на МКС в пятницу

12:53 08.04.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© NASA / Roscosmos
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр – РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила состав новой экспедиции на Международную космическую станцию: в нее войдут двое российских космонавтов и американский астронавт.
"Экипаж утвержден", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
В утвержденный экипаж входят россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это будет третий полет, для Ванде Хая - второй, а для Дуброва - первый в карьере.
Завтра экипажу предстоит стартовать в космическом корабле "Союз МС-18" на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки Байконура. В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю.А.Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.
На выставке День инноваций Министерства обороны Российской Федерации в Военном технополисе ЭРА - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 16:10Наука
В России создали робота-манипулятора для работы в космосе
Пуск запланирован на 10.42 по московскому времени. В 14.07 мск, то есть через 3 часа 25 минут, корабль причалит к МКС.
Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
С собой новый экипаж везет на МКС скафандр "Мечтатель", украшенный рисунками маленьких пациентов с онкологией. Также они возьмут с собой новый течеискатель для продолжения поисков трещин в российском модуле "Звезда", ставших причиной утечки воздуха.
Индикатором невесомости, который укажет о выходе корабля на орбиту, как рассказали ранее космонавты, станет игрушка котенка по имени Гав.
Вывоз РН Союз-2. 1а с пилотируемым кораблем Союз МС -18 на стартовой комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 10:13Хочу стать космонавтом
В Роскосмосе рассказали, почему космические туристы выбирают "Союз"
Ожидается, что Новицкий возвратится на Землю через 191 день - 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год - предварительно до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре съемок на станции анонсированного Первым каналом и "Роскосмосом" первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".
За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит трижды выйти в открытый космос, а Дуброву – до семи раз. Это связано с тем, что в ближайшем будущем в состав российского сегмента могут войти многофункциональный лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал". Ранее сообщалось, что для подключения "Науки" понадобится 10 выходов в космос.
Космонавт - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 03:15Хочу стать космонавтом
Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
 
Сергей Кудь-СверчковРоссияКэтлин РубинсКосмос - РИА НаукаРоскосмосЮрий Гагарин (космонавт)Байконур (город)
 
 
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