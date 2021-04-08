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Поклонская будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России"
Поклонская будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России"
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва по спискам партии "Единая Россия". РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:58
2021-04-08T19:58
2021-04-08T19:58
наталья поклонская
госдума рф
единая россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва по спискам партии "Единая Россия".Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.Поклонская напомнила, что в 2016 году также баллотировалась в Госдуму по спискам "Единой России"."Это мой первый пятилетний опыт работы в парламенте. Я очень старалась и буду стараться дальше поддерживать простых людей, помогать решать разные проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются и рассказывают мне на приемах или в социальных сетях", - сказала депутат.
https://ria.ru/20210318/poklonskaya-1601885420.html
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наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская
заявила, что будет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва по спискам партии "Единая Россия
".
Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.
"Выборы в Государственную думу - это важное событие в жизни государства, и всегда сопровождается политическими интригами. Я намерена идти дальше с партией "Единая Россия" и принимать участие в предстоящих выборах", - сказала РИА Новости Поклонская.
Поклонская напомнила, что в 2016 году также баллотировалась в Госдуму по спискам "Единой России".
"Это мой первый пятилетний опыт работы в парламенте. Я очень старалась и буду стараться дальше поддерживать простых людей, помогать решать разные проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются и рассказывают мне на приемах или в социальных сетях", - сказала депутат.