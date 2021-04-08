https://ria.ru/20210408/poklonskaya-1727436885.html

Поклонская будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России"

Поклонская будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва по спискам партии "Единая Россия". РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:58

2021-04-08T19:58

2021-04-08T19:58

наталья поклонская

госдума рф

единая россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва по спискам партии "Единая Россия".Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.Поклонская напомнила, что в 2016 году также баллотировалась в Госдуму по спискам "Единой России"."Это мой первый пятилетний опыт работы в парламенте. Я очень старалась и буду стараться дальше поддерживать простых людей, помогать решать разные проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются и рассказывают мне на приемах или в социальных сетях", - сказала депутат.

https://ria.ru/20210318/poklonskaya-1601885420.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика