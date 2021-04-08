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Поклонская будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России"
Поклонская будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России"
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва по спискам партии "Единая Россия". РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:58
2021-04-08T19:58
наталья поклонская
госдума рф
единая россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва по спискам партии "Единая Россия".Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.Поклонская напомнила, что в 2016 году также баллотировалась в Госдуму по спискам "Единой России"."Это мой первый пятилетний опыт работы в парламенте. Я очень старалась и буду стараться дальше поддерживать простых людей, помогать решать разные проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются и рассказывают мне на приемах или в социальных сетях", - сказала депутат.
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наталья поклонская, госдума рф, единая россия, политика

Поклонская будет баллотироваться в Госдуму от "Единой России"

19:58 08.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что будет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва по спискам партии "Единая Россия".
Выборы депутатов Государственной думы нового созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Сбор заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на эти выборы начинается 15 марта.

"Выборы в Государственную думу - это важное событие в жизни государства, и всегда сопровождается политическими интригами. Я намерена идти дальше с партией "Единая Россия" и принимать участие в предстоящих выборах", - сказала РИА Новости Поклонская.

Поклонская напомнила, что в 2016 году также баллотировалась в Госдуму по спискам "Единой России".
"Это мой первый пятилетний опыт работы в парламенте. Я очень старалась и буду стараться дальше поддерживать простых людей, помогать решать разные проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются и рассказывают мне на приемах или в социальных сетях", - сказала депутат.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
18 марта, 20:26
Поклонская готова стать послом России на Украине
 
Наталья ПоклонскаяГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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