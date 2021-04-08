https://ria.ru/20210408/poklonskaya-1727436265.html

Зеленский не способен гарантировать мир в Донбассе, заявила Поклонская

Зеленский не способен гарантировать мир в Донбассе, заявила Поклонская

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не способен гарантировать мир в... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T19:54

2021-04-08T19:54

2021-04-08T19:54

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не способен гарантировать мир в Донбассе."Достичь мира на Донбассе - это одна из ключевых задач. Ситуация с Донбассом в XXI веке, после уроков Второй мировой войны, - это вообще какой-то нонсенс. По моему мнению, нужен какой-то компромисс, поскольку президент Зеленский не в состоянии гарантировать мир, порядок и безопасность. Люди мало ему верят, поскольку нет реальных дел, только красивые слова", - сказала РИА Новости Поклонская.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, наталья поклонская, госдума рф, владимир зеленский, минск, оон, в мире