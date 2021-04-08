https://ria.ru/20210408/poklonskaya-1727436265.html
Зеленский не способен гарантировать мир в Донбассе, заявила Поклонская
Зеленский не способен гарантировать мир в Донбассе, заявила Поклонская
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не способен гарантировать мир в... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T19:54
2021-04-08T19:54
2021-04-08T19:54
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
наталья поклонская
госдума рф
владимир зеленский
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497754_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_3b05d998ae07aa02953eeeffb6b34fb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский не способен гарантировать мир в Донбассе."Достичь мира на Донбассе - это одна из ключевых задач. Ситуация с Донбассом в XXI веке, после уроков Второй мировой войны, - это вообще какой-то нонсенс. По моему мнению, нужен какой-то компромисс, поскольку президент Зеленский не в состоянии гарантировать мир, порядок и безопасность. Люди мало ему верят, поскольку нет реальных дел, только красивые слова", - сказала РИА Новости Поклонская.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210320/sanktsii-1602102572.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601497754_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_d4395332cbd55d294ed3003ebae9d5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, наталья поклонская, госдума рф, владимир зеленский, минск, оон, в мире