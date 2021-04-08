https://ria.ru/20210408/pokhischenie-1727446802.html

В Москве арестовали четырех мужчин, обвиняемых в похищении человека

В Москве арестовали четырех мужчин, обвиняемых в похищении человека

Четверо подозреваемых, которые обвиняются в похищении мужчины и вымогательстве у него денег на западе Москвы, взяты под стражу, сообщила старший помощник... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T21:34

2021-04-08T21:34

2021-04-08T21:34

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Четверо подозреваемых, которые обвиняются в похищении мужчины и вымогательстве у него денег на западе Москвы, взяты под стражу, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следствия, вечером 5 апреля рядом с домом, расположенным по улице Удальцова в Москве, группа лиц насильно посадила мужчину в автомобиль и увезла его в другое место. У потерпевшего требовали 1 миллион рублей, применяя к нему физическое насилие. Происходящее заметила случайная прохожая, которая сразу же обратилась в правоохранительные органы. Всех четверых фигурантов удалось задержать. Отмечается, что противоправные действия обвиняемых были зафиксированы видеокамерой."Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", - сообщила Иванова.Подозреваемым вменяются статьи "похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений" и "вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере".

https://ria.ru/20210401/sud-1603764380.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия