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На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
Автомобильная погоня происходит на юго-западе Москвы, несколько машин полиции и Росгвардии преследуют лихача, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:53
2021-04-08T03:53
2021-04-08T03:53
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Автомобильная погоня происходит на юго-западе Москвы, несколько машин полиции и Росгвардии преследуют лихача, передает корреспондент РИА Новости.На пересечении улиц Вавилова и Панферова около 03.00 мск экипажи ДПС пытались блокировать черный автомобиль, но водителю последнего удалось вырваться из "кольца". Силовики продолжили преследовать лихача по Вавилова на юг столицы.Через несколько минут они снова проехали через тот же перекресток по Вавилова в сторону Ломоносовского проспекта.
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