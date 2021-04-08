https://ria.ru/20210408/pogoda-1727302537.html

Москвичей предупредили о ливнях с мокрым снегом в четверг

Москвичей предупредили о ливнях с мокрым снегом в четверг

Ненастная погода с ливневыми дождями, местами в смешанной фазе с мокрым снегом, и штормовой ветер ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице -... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T08:06

2021-04-08T08:06

2021-04-08T08:09

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 8 апр- РИА Новости. Ненастная погода с ливневыми дождями, местами в смешанной фазе с мокрым снегом, и штормовой ветер ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице - до плюс 3-5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик добавил, что ветер западный, штормовой, 7-12 метров в секунду с порывами до 14-19 метров в секунду.Атмосферное давление утром на низком уровне - 730 миллиметров ртутного столба. С понижением температуры оно будет постепенно расти и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.Основная масса осадков в виде ливней с мокрым снегом выпадет в Москве до 15.00, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Он отметил, что всего в четверг выпадет как минимум 10 миллиметров осадков, это пятая часть месячной нормы.

https://ria.ru/20210407/vesna-1727138650.html

https://ria.ru/20210407/vesna-1727120478.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество