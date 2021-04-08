Москвичей предупредили о ливнях с мокрым снегом в четверг
08:06 08.04.2021 (обновлено: 08:09 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр- РИА Новости. Ненастная погода с ливневыми дождями, местами в смешанной фазе с мокрым снегом, и штормовой ветер ожидают москвичей в четверг, температура воздуха в столице - до плюс 3-5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Сегодня ожидаются ливневые осадки в смешанной фазе. Если сейчас накрапывает дождь, то к 9 часам начнет переходить в заряды мокрого снега. Температура воздуха не превысит плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - плюс 1-6. Вечером начнется понижение температуры, и на дорогах в ночь может подморозить и может быть слабая гололедица. В общем, достаточно ненастная погода",- сказал Тишковец.
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Синоптик добавил, что ветер западный, штормовой, 7-12 метров в секунду с порывами до 14-19 метров в секунду.
Атмосферное давление утром на низком уровне - 730 миллиметров ртутного столба. С понижением температуры оно будет постепенно расти и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба, что все еще ниже нормы.
Основная масса осадков в виде ливней с мокрым снегом выпадет в Москве до 15.00, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Ослабление начнется лишь к вечеру. Основная масса осадков пройдёт до 15.00, вот эти все ливни с мокрым снегом", - сказал Тишковец.
Он отметил, что всего в четверг выпадет как минимум 10 миллиметров осадков, это пятая часть месячной нормы.