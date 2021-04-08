https://ria.ru/20210408/podlog-1727297160.html

В Хабаровском крае возбудили дело о подлоге на 158 миллионов рублей

В Хабаровском крае возбудили дело о подлоге на 158 миллионов рублей

Дело о служебном подлоге на 158 миллионов рублей возбуждено после работ на первом этапе строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T05:07

2021-04-08T05:07

2021-04-08T10:05

россия

михаил дегтярев

александр козлов (глава минвостокразвития)

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Дело о служебном подлоге на 158 миллионов рублей возбуждено после работ на первом этапе строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.По данным ведомства, краевое ГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" заключило контракт с АО "Уральская энергетическая строительная компания" на строительство дамбы на более чем 9 миллиардов рублей (три этапа).Планируется, что завершится строительство объекта в 2024 году (началось в 2017 году). Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев перевел работы по строительству дамбы в Комсомольске-на-Амуре в круглосуточный режим. Правительство региона сообщало в феврале, что финансирование на текущий год увеличено с 2,7 миллиардов рублей до 3,4 миллиардов. На этапе строительства гидрозащиты протяженностью 17 километров ведутся работы по устройству тела дамбы, прокладывается водоотведение и обустройство защиты верхового откоса на участках микрорайонов Парковый, Парус и поселка Менделеева. Всего в Комсомольске-на-Амуре предстоит построить три дамбы общей протяженностью 26 километров.В марте Комсомольск-на-Амуре посетил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Он заверил, что есть договоренность о том, что на второй и третий этап строительства дамбы уже в апреле должен выйти новый подрядчик.

https://ria.ru/20210315/delo-1601189346.html

россия

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

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россия, михаил дегтярев, александр козлов (глава минвостокразвития), комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, происшествия