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В Хабаровском крае возбудили дело о подлоге на 158 миллионов рублей
В Хабаровском крае возбудили дело о подлоге на 158 миллионов рублей
Дело о служебном подлоге на 158 миллионов рублей возбуждено после работ на первом этапе строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T05:07
2021-04-08T10:05
россия
михаил дегтярев
александр козлов (глава минвостокразвития)
комсомольск-на-амуре
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Дело о служебном подлоге на 158 миллионов рублей возбуждено после работ на первом этапе строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.По данным ведомства, краевое ГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" заключило контракт с АО "Уральская энергетическая строительная компания" на строительство дамбы на более чем 9 миллиардов рублей (три этапа).Планируется, что завершится строительство объекта в 2024 году (началось в 2017 году). Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев перевел работы по строительству дамбы в Комсомольске-на-Амуре в круглосуточный режим. Правительство региона сообщало в феврале, что финансирование на текущий год увеличено с 2,7 миллиардов рублей до 3,4 миллиардов. На этапе строительства гидрозащиты протяженностью 17 километров ведутся работы по устройству тела дамбы, прокладывается водоотведение и обустройство защиты верхового откоса на участках микрорайонов Парковый, Парус и поселка Менделеева. Всего в Комсомольске-на-Амуре предстоит построить три дамбы общей протяженностью 26 километров.В марте Комсомольск-на-Амуре посетил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Он заверил, что есть договоренность о том, что на второй и третий этап строительства дамбы уже в апреле должен выйти новый подрядчик.
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россия, михаил дегтярев, александр козлов (глава минвостокразвития), комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о подлоге на 158 миллионов рублей

05:07 08.04.2021 (обновлено: 10:05 08.04.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводковая местность в Комсомольске-на-Амуре
Паводковая местность в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Паводковая местность в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Дело о служебном подлоге на 158 миллионов рублей возбуждено после работ на первом этапе строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным ведомства, краевое ГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" заключило контракт с АО "Уральская энергетическая строительная компания" на строительство дамбы на более чем 9 миллиардов рублей (три этапа).
"Заказчик принял и произвел подрядчику оплату в размере 158 миллионов рублей по фактически невыполненным в полном объеме работам. В официальные документы внесены заведомо ложные сведения об объеме выполненных подрядчиком работ в целью невозврата средств в краевой и федеральный бюджет... Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщает надзорное ведомство.
Планируется, что завершится строительство объекта в 2024 году (началось в 2017 году). Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев перевел работы по строительству дамбы в Комсомольске-на-Амуре в круглосуточный режим. Правительство региона сообщало в феврале, что финансирование на текущий год увеличено с 2,7 миллиардов рублей до 3,4 миллиардов. На этапе строительства гидрозащиты протяженностью 17 километров ведутся работы по устройству тела дамбы, прокладывается водоотведение и обустройство защиты верхового откоса на участках микрорайонов Парковый, Парус и поселка Менделеева. Всего в Комсомольске-на-Амуре предстоит построить три дамбы общей протяженностью 26 километров.
В марте Комсомольск-на-Амуре посетил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Он заверил, что есть договоренность о том, что на второй и третий этап строительства дамбы уже в апреле должен выйти новый подрядчик.
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