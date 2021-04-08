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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210408/perevozki-1727375626.html
Перевозки между РФ и КНР через станцию Забайкальск в марте выросли на 6%
Перевозки между РФ и КНР через станцию Забайкальск в марте выросли на 6%
На Забайкальской железной дороге через пункт международного пропуска Забайкальск в марте 2021 года перевезено более 1,55 миллиона тонн грузов, что на 6% выше... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T14:54
2021-04-08T14:54
россия-китай: главное
россия
забайкальская железная дорога
китай
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МОСКВА, 8 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". На Забайкальской железной дороге через пункт международного пропуска Забайкальск в марте 2021 года перевезено более 1,55 миллиона тонн грузов, что на 6% выше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.Экспорт из РФ в КНР по сравнению с февралем 2020 года увеличился на 5% и составил 1,36 миллиона тонн грузов. Основную его долю составили лесные грузы (334,4 тысячи тонн), руда (281,1 тысячи тонн), каменный уголь (191,8 тысячи тонн) и минеральные удобрения (184,3 тысячи тонн).Объем импорта в РФ из КНР составил 191,5 тысячи тонн с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,9%. Основная его доля приходится на грузы в контейнерах.За январь-март 2021 года Забайкальская железная дорога перевезла через международный пункт пропуска Забайкальск 4,5 миллиона тонн внешнеторговых грузов, что на 5,1% выше показателя за аналогичный период 2020 года.Напомним, погрузка на ЗабЖД в марте выросла на 3,1% к уровню марта 2020 года и превысила 1,52 миллиона тонн. Грузооборот вырос на 5,3%, до 25,2 миллиарда тонно-километров. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот увеличился на 4,4% и составил 32,2 миллиарда тонно-километров.
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россия, забайкальская железная дорога , китай

Перевозки между РФ и КНР через станцию Забайкальск в марте выросли на 6%

14:54 08.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТоварные поезда на узловой станции Забайкальской железной дороги
Товарные поезда на узловой станции Забайкальской железной дороги - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 8 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". На Забайкальской железной дороге через пункт международного пропуска Забайкальск в марте 2021 года перевезено более 1,55 миллиона тонн грузов, что на 6% выше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.
Экспорт из РФ в КНР по сравнению с февралем 2020 года увеличился на 5% и составил 1,36 миллиона тонн грузов. Основную его долю составили лесные грузы (334,4 тысячи тонн), руда (281,1 тысячи тонн), каменный уголь (191,8 тысячи тонн) и минеральные удобрения (184,3 тысячи тонн).
Объем импорта в РФ из КНР составил 191,5 тысячи тонн с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,9%. Основная его доля приходится на грузы в контейнерах.
За январь-март 2021 года Забайкальская железная дорога перевезла через международный пункт пропуска Забайкальск 4,5 миллиона тонн внешнеторговых грузов, что на 5,1% выше показателя за аналогичный период 2020 года.
Напомним, погрузка на ЗабЖД в марте выросла на 3,1% к уровню марта 2020 года и превысила 1,52 миллиона тонн. Грузооборот вырос на 5,3%, до 25,2 миллиарда тонно-километров. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот увеличился на 4,4% и составил 32,2 миллиарда тонно-километров.
Сухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 14:36Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияЗабайкальская железная дорогаКитай
 
 
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