https://ria.ru/20210408/perevozki-1727375626.html

Перевозки между РФ и КНР через станцию Забайкальск в марте выросли на 6%

Перевозки между РФ и КНР через станцию Забайкальск в марте выросли на 6%

На Забайкальской железной дороге через пункт международного пропуска Забайкальск в марте 2021 года перевезено более 1,55 миллиона тонн грузов, что на 6% выше... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T14:54

2021-04-08T14:54

2021-04-08T14:54

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МОСКВА, 8 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". На Забайкальской железной дороге через пункт международного пропуска Забайкальск в марте 2021 года перевезено более 1,55 миллиона тонн грузов, что на 6% выше показателя за аналогичный период 2020 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.Экспорт из РФ в КНР по сравнению с февралем 2020 года увеличился на 5% и составил 1,36 миллиона тонн грузов. Основную его долю составили лесные грузы (334,4 тысячи тонн), руда (281,1 тысячи тонн), каменный уголь (191,8 тысячи тонн) и минеральные удобрения (184,3 тысячи тонн).Объем импорта в РФ из КНР составил 191,5 тысячи тонн с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 14,9%. Основная его доля приходится на грузы в контейнерах.За январь-март 2021 года Забайкальская железная дорога перевезла через международный пункт пропуска Забайкальск 4,5 миллиона тонн внешнеторговых грузов, что на 5,1% выше показателя за аналогичный период 2020 года.Напомним, погрузка на ЗабЖД в марте выросла на 3,1% к уровню марта 2020 года и превысила 1,52 миллиона тонн. Грузооборот вырос на 5,3%, до 25,2 миллиарда тонно-километров. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот увеличился на 4,4% и составил 32,2 миллиарда тонно-километров.

https://ria.ru/20210331/gruzopotok-1603630712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, забайкальская железная дорога , китай