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Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной
Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от наращивания группировки войск у границ с Украиной. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T16:08
2021-04-08T20:55
россия
руслан хомчак
луганская народная республика
донецкая народная республика
ангела меркель
владимир путин
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от наращивания группировки войск у границ с Украиной."Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — говорится в сообщении правительства Германии.Переговоры Путина и МеркельРанее в Кремле рассказали о деталях переговоров двух лидеров."При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", — сообщили в пресс-службе администрации президента.Российский лидер также подчеркнул, что украинские власти должны неукоснительно соблюдать достигнутые ранее договоренности, в первую очередь — наладить прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР и законодательно оформить особый статус Донбасса.Помимо этого отмечается, что и в Москве и в Берлине считают "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года безальтернативной основой разрешения конфликта. Другие темыТакже российский лидер и канцлер Германии затронули ситуацию с Алексеем Навальным, который сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области по делу компании "Ив Роше". Ранее суд постановил заменить ему условный срок реальным из-за многочисленных нарушений.Также Путин и Меркель обсудили деятельность иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.В ходе обсуждения внешнеполитической тематики лидеры двух государств затронули обстановку в Ливии, Сирии и на Балканах.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
https://ria.ru/20210408/donbass-1727385338.html
https://ria.ru/20210408/zelenskiy-1727329027.html
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россия, руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, ангела меркель, владимир путин, германия, украина, в мире

Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной

16:08 08.04.2021 (обновлено: 20:55 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от наращивания группировки войск у границ с Украиной.
"Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — говорится в сообщении правительства Германии.

Переговоры Путина и Меркель

Ранее в Кремле рассказали о деталях переговоров двух лидеров.
"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", — сообщили в пресс-службе администрации президента.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
15:13
Козак: Россия может встать на защиту жителей Донбасса
Российский лидер также подчеркнул, что украинские власти должны неукоснительно соблюдать достигнутые ранее договоренности, в первую очередь — наладить прямой диалог с представителями ДНР и ЛНР и законодательно оформить особый статус Донбасса.
Помимо этого отмечается, что и в Москве и в Берлине считают "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года безальтернативной основой разрешения конфликта.

Другие темы

Также российский лидер и канцлер Германии затронули ситуацию с Алексеем Навальным, который сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области по делу компании "Ив Роше". Ранее суд постановил заменить ему условный срок реальным из-за многочисленных нарушений.
Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
11:14
Зеленский прибыл в Донбасс для встречи с военными на передовой
Также Путин и Меркель обсудили деятельность иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.
В ходе обсуждения внешнеполитической тематики лидеры двух государств затронули обстановку в Ливии, Сирии и на Балканах.

Обострение ситуации в Донбассе

Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
08:00
"НАТО закончит войну в Донбассе". Зеленский торопится в альянс
 
РоссияРуслан ХомчакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияУкраинаВ мире
 
 
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