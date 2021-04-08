Меркель призвала Путина не стягивать войска к границе с Украиной
16:08 08.04.2021 (обновлено: 20:55 08.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина отказаться от наращивания группировки войск у границ с Украиной.
"Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе Восточной Украины. Федеральный канцлер потребовала свернуть это военное усиление, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — говорится в сообщении правительства Германии.
Переговоры Путина и Меркель
Ранее в Кремле рассказали о деталях переговоров двух лидеров.
"При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения", — сообщили в пресс-службе администрации президента.
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Также российский лидер и канцлер Германии затронули ситуацию с Алексеем Навальным, который сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области по делу компании "Ив Роше". Ранее суд постановил заменить ему условный срок реальным из-за многочисленных нарушений.
Также Путин и Меркель обсудили деятельность иностранных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.
Обострение ситуации в Донбассе
Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства. Как отметил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, начало боевых действий в Донбассе может стать концом для Украины.