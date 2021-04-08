https://ria.ru/20210408/otravlenie-1727383171.html

Голикова прокомментировала случаи отравления детей в школах

Голикова прокомментировала случаи отравления детей в школах

Все регионы России до 15 апреля должны отчитаться о принятых мерах после отравлений детей в школах, отчет будет регулярным, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T15:02

2021-04-08T15:02

2021-04-08T15:02

россия

татьяна голикова

владимир путин

красноярский край

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все регионы России до 15 апреля должны отчитаться о принятых мерах после отравлений детей в школах, отчет будет регулярным, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание о реализации посланий главы государства Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. В этом году Путин обратится с посланием парламенту 21 апреля.Выступая на совещании, Голикова обратила внимание, что имеют место случаи отравлений школьников, привела в качестве примера ситуации в Красноярском крае и Бурятии."Председателем правительства было проведено соответствующее совещание, даны поручения, и по сроку 15 апреля все регионы страны должны отчитаться по тем мерам реагирования, которые они приняли", - заявила Голикова."Причем мы сделали такой отчет на регулярной основе и установили обратную связь и с родительским сообществом, и с учителями, чтобы была возможность реагировать на качество той услуги, которая сегодня предоставляется", - добавила она.

https://ria.ru/20200221/1565056395.html

https://ria.ru/20210202/shkola-1595641113.html

россия

красноярский край

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россия, татьяна голикова, владимир путин, красноярский край, общество