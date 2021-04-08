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Голикова прокомментировала случаи отравления детей в школах
Голикова прокомментировала случаи отравления детей в школах
Все регионы России до 15 апреля должны отчитаться о принятых мерах после отравлений детей в школах, отчет будет регулярным, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T15:02
2021-04-08T15:02
россия
татьяна голикова
владимир путин
красноярский край
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все регионы России до 15 апреля должны отчитаться о принятых мерах после отравлений детей в школах, отчет будет регулярным, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание о реализации посланий главы государства Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. В этом году Путин обратится с посланием парламенту 21 апреля.Выступая на совещании, Голикова обратила внимание, что имеют место случаи отравлений школьников, привела в качестве примера ситуации в Красноярском крае и Бурятии."Председателем правительства было проведено соответствующее совещание, даны поручения, и по сроку 15 апреля все регионы страны должны отчитаться по тем мерам реагирования, которые они приняли", - заявила Голикова."Причем мы сделали такой отчет на регулярной основе и установили обратную связь и с родительским сообществом, и с учителями, чтобы была возможность реагировать на качество той услуги, которая сегодня предоставляется", - добавила она.
https://ria.ru/20200221/1565056395.html
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россия, татьяна голикова, владимир путин, красноярский край, общество

Голикова прокомментировала случаи отравления детей в школах

15:02 08.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все регионы России до 15 апреля должны отчитаться о принятых мерах после отравлений детей в школах, отчет будет регулярным, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание о реализации посланий главы государства Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. В этом году Путин обратится с посланием парламенту 21 апреля.
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Выступая на совещании, Голикова обратила внимание, что имеют место случаи отравлений школьников, привела в качестве примера ситуации в Красноярском крае и Бурятии.
"Председателем правительства было проведено соответствующее совещание, даны поручения, и по сроку 15 апреля все регионы страны должны отчитаться по тем мерам реагирования, которые они приняли", - заявила Голикова.
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"Причем мы сделали такой отчет на регулярной основе и установили обратную связь и с родительским сообществом, и с учителями, чтобы была возможность реагировать на качество той услуги, которая сегодня предоставляется", - добавила она.
 
РоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинКрасноярский крайОбщество
 
 
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