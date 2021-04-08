Голикова прокомментировала случаи отравления детей в школах
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Все регионы России до 15 апреля должны отчитаться о принятых мерах после отравлений детей в школах, отчет будет регулярным, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в четверг проводит совещание о реализации посланий главы государства Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. В этом году Путин обратится с посланием парламенту 21 апреля.
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Выступая на совещании, Голикова обратила внимание, что имеют место случаи отравлений школьников, привела в качестве примера ситуации в Красноярском крае и Бурятии.
"Председателем правительства было проведено соответствующее совещание, даны поручения, и по сроку 15 апреля все регионы страны должны отчитаться по тем мерам реагирования, которые они приняли", - заявила Голикова.
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"Причем мы сделали такой отчет на регулярной основе и установили обратную связь и с родительским сообществом, и с учителями, чтобы была возможность реагировать на качество той услуги, которая сегодня предоставляется", - добавила она.