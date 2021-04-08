https://ria.ru/20210408/otnosheniya-1727351920.html

В МИД заявили об обрушении архитектуры отношений России и Евросоюза

В МИД заявили об обрушении архитектуры отношений России и Евросоюза

Евросоюз обрушил всю архитектуру отношений с Россией, но Москва настроена на равноправный диалог, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко на онлайн-форуме РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:45

2021-04-08T12:45

2021-04-08T14:24

россия

жозеп боррель

ив роше

евросоюз

александр грушко

москва

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз обрушил всю архитектуру отношений с Россией, но Москва настроена на равноправный диалог, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко на онлайн-форуме "Северное измерение".Он напомнил, что в 2014 году Брюссель отказался от системной работы с Россией, включая проведение саммитов."Но тем не менее жизнь показывает, что разумной альтернативы взаимодействию нет, и мы готовы к совместной работе — разумеется, на основе взаимного уважения и поиска баланса интересов", — отметил замминистра.По его словам, возможность для взаимодействия остается всегда, даже в нынешних непростых обстоятельствах."Географию изменить политикой нельзя: мы по-прежнему являемся ближайшими соседями и важными торговыми партнерами, мы зависим друг от друга, и Россия не боится этой зависимости", — сказал Грушко.Он подчеркнул, что отношения между Россией и Европой призваны иметь действительно стратегический характер, что бы ни говорилось за Западе. В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали это "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что политика санкций против России не достигает цели, но существенно вредит и так находящимся в плачевном состоянии отношениям ЕС и России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/rossiya-1727255819.html

https://ria.ru/20210401/otnosheniya-1603817655.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, ив роше, евросоюз, александр грушко, москва, украина, в мире