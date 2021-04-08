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В МИД заявили об обрушении архитектуры отношений России и Евросоюза
В МИД заявили об обрушении архитектуры отношений России и Евросоюза
Евросоюз обрушил всю архитектуру отношений с Россией, но Москва настроена на равноправный диалог, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко на онлайн-форуме РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:45
2021-04-08T14:24
россия
жозеп боррель
ив роше
евросоюз
александр грушко
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз обрушил всю архитектуру отношений с Россией, но Москва настроена на равноправный диалог, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко на онлайн-форуме "Северное измерение".Он напомнил, что в 2014 году Брюссель отказался от системной работы с Россией, включая проведение саммитов."Но тем не менее жизнь показывает, что разумной альтернативы взаимодействию нет, и мы готовы к совместной работе — разумеется, на основе взаимного уважения и поиска баланса интересов", — отметил замминистра.По его словам, возможность для взаимодействия остается всегда, даже в нынешних непростых обстоятельствах."Географию изменить политикой нельзя: мы по-прежнему являемся ближайшими соседями и важными торговыми партнерами, мы зависим друг от друга, и Россия не боится этой зависимости", — сказал Грушко.Он подчеркнул, что отношения между Россией и Европой призваны иметь действительно стратегический характер, что бы ни говорилось за Западе. В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали это "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что политика санкций против России не достигает цели, но существенно вредит и так находящимся в плачевном состоянии отношениям ЕС и России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/rossiya-1727255819.html
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россия, жозеп боррель, ив роше, евросоюз, александр грушко, москва, украина, в мире

В МИД заявили об обрушении архитектуры отношений России и Евросоюза

12:45 08.04.2021 (обновлено: 14:24 08.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Евросоюз обрушил всю архитектуру отношений с Россией, но Москва настроена на равноправный диалог, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко на онлайн-форуме "Северное измерение".
Он напомнил, что в 2014 году Брюссель отказался от системной работы с Россией, включая проведение саммитов.
"Но тем не менее жизнь показывает, что разумной альтернативы взаимодействию нет, и мы готовы к совместной работе — разумеется, на основе взаимного уважения и поиска баланса интересов", — отметил замминистра.
По его словам, возможность для взаимодействия остается всегда, даже в нынешних непростых обстоятельствах.
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"Географию изменить политикой нельзя: мы по-прежнему являемся ближайшими соседями и важными торговыми партнерами, мы зависим друг от друга, и Россия не боится этой зависимости", — сказал Грушко.
Он подчеркнул, что отношения между Россией и Европой призваны иметь действительно стратегический характер, что бы ни говорилось за Западе.
"И мы считаем, что делать их заложниками сиюминутных политических игр недальновидно, как недальновидно разговаривать на языке санкций, силы", — заключил замминистра.
В последнее время противоречия между Евросоюзом и Россией обострились из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Брюссель ввел новые антироссийские санкции. В МИД назвали это "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что политика санкций против России не достигает цели, но существенно вредит и так находящимся в плачевном состоянии отношениям ЕС и России.
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РоссияЖозеп БоррельИв РошеЕвросоюзАлександр ГрушкоМоскваУкраинаВ мире
 
 
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