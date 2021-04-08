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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210408/orenburzhe-1727339125.html
В Оренбуржье появились еще девять мобильных ФАПа
В Оренбуржье появились еще девять мобильных ФАПа
В девяти районах Оренбуржья появились мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:13
2021-04-08T12:13
оренбургская область
денис паслер
октябрьский
тюльганский район
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ОРЕНБУРГ, 8 апр- РИА Новости. В девяти районах Оренбуржья появились мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), сообщила пресс-служба правительства региона."Еще в девяти районах Оренбуржья появились мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Это важный этап масштабной модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в Оренбургской области в этом году. Планируется до конца года приобрести еще три мобильных ФАПа", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, мобильные ФАПы крайне нужны как маломобильным пациентам, так и всем жителям отдаленных сел, которым теперь не нужно будет самостоятельно добираться до районной больницы.По его словам, до конца 2021 года еще три оренбургские больницы получат автомобили, оснащенные мобильными ФАПами. Мобильные ФАПы предназначены для оказания медицинской помощи жителям отдаленных сел, где отсутствуют медицинские работники. Машины оснащены в соответствии с современными стандартами: здесь есть всё для проведения плановых мероприятий, включая аппарат для измерения артериального давления, термометр, экспресс анализаторы глюкозы и холестерина, холодильник, наборы для оказания экстренной и неотложной помощи. Для ведения электронного документооборота в машинах установлена компьютерная техника.Преимущество машин в их автономности: мобильный ФАП может до 4-5 часов работать от своей станции. Для зимнего времени здесь предусмотрен теплый пол, система обогрева и воздушная завеса, для лета - система кондиционирования.Сегодня мобильные ФАПы получили Матвеевский, Переволоцкий, Беляевский, Пономаревский, Красногвардейский, Акбулакский, Октябрьский и Тюльганский районы. Ранее, в 2020 году, машины поступили еще в девять территорий Оренбуржья.
https://ria.ru/20210407/stroitelstvo-1727151717.html
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денис паслер, октябрьский, тюльганский район

В Оренбуржье появились еще девять мобильных ФАПа

12:13 08.04.2021
 
© Фото : правительство Оренбургской областиМобильные фельдшерско-акушерские пункты, переданные в районы Оренбуржья
Мобильные фельдшерско-акушерские пункты, переданные в районы Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : правительство Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 8 апр- РИА Новости. В девяти районах Оренбуржья появились мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), сообщила пресс-служба правительства региона.
"Еще в девяти районах Оренбуржья появились мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Это важный этап масштабной модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в Оренбургской области в этом году. Планируется до конца года приобрести еще три мобильных ФАПа", - говорится в сообщении.
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Как отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, мобильные ФАПы крайне нужны как маломобильным пациентам, так и всем жителям отдаленных сел, которым теперь не нужно будет самостоятельно добираться до районной больницы.
"Мы планомерно пополняем парк мобильной медицинской службы в области, которая наиболее близка к людям. В прошлом году мы также приобрели девять мобильных ФАПов, они уже активно используются в территориях и регулярно выезжают в села: только за март сделано более 700 выездов, в них провели больше 5 тысяч приемов пациентов. На выездах проводится вакцинация от коронавируса жителей небольших населенных пунктов. Таким образом мы получили возможность наращивать темпы вакцинации на всей территории области", - сказал Паслер.
По его словам, до конца 2021 года еще три оренбургские больницы получат автомобили, оснащенные мобильными ФАПами.
© Фото : правительство Оренбургской областиМобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : правительство Оренбургской области
Мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)
Мобильные ФАПы предназначены для оказания медицинской помощи жителям отдаленных сел, где отсутствуют медицинские работники. Машины оснащены в соответствии с современными стандартами: здесь есть всё для проведения плановых мероприятий, включая аппарат для измерения артериального давления, термометр, экспресс анализаторы глюкозы и холестерина, холодильник, наборы для оказания экстренной и неотложной помощи. Для ведения электронного документооборота в машинах установлена компьютерная техника.
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Сегодня мобильные ФАПы получили Матвеевский, Переволоцкий, Беляевский, Пономаревский, Красногвардейский, Акбулакский, Октябрьский и Тюльганский районы. Ранее, в 2020 году, машины поступили еще в девять территорий Оренбуржья.
© Фото : правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер во время передачи мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время передачи мобильных фельдшерско-акушерских пунктов - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Фото : правительство Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время передачи мобильных фельдшерско-акушерских пунктов
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОктябрьскийТюльганский район
 
 
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