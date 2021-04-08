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Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
Американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет, сообщил его сын Зак изданию Hollywood Reporter. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T03:31
2021-04-08T03:31
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет, сообщил его сын Зак изданию Hollywood Reporter.По его словам, актер умер во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает издание, в последние 20 лет Олкевич испытывал проблемы со здоровьем и перенес несколько неудачных операций на колене, в результате которых он оказался прикован к постели и был вынужден сделать паузу в актерской карьере.Уолтер Олкевич известен прежде всего благодаря роли бармена Жака Рено в сериале "Твин Пикс" и его приквеле "Твин Пикс: Огонь, иди со мной". Кроме того, актер также снялся в сериале "Грейс в огне" и фильме "Клиент".
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лос-анджелес, сша, в мире

Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"

03:31 08.04.2021
 
© Fotolia / JozsitoeroeЗажженные свечи
Зажженные свечи - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© Fotolia / Jozsitoeroe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет, сообщил его сын Зак изданию Hollywood Reporter.
По его словам, актер умер во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает издание, в последние 20 лет Олкевич испытывал проблемы со здоровьем и перенес несколько неудачных операций на колене, в результате которых он оказался прикован к постели и был вынужден сделать паузу в актерской карьере.
Уолтер Олкевич известен прежде всего благодаря роли бармена Жака Рено в сериале "Твин Пикс" и его приквеле "Твин Пикс: Огонь, иди со мной". Кроме того, актер также снялся в сериале "Грейс в огне" и фильме "Клиент".
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