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Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"

Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"

Американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет, сообщил его сын Зак изданию Hollywood Reporter. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T03:31

2021-04-08T03:31

2021-04-08T03:31

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет, сообщил его сын Зак изданию Hollywood Reporter.По его словам, актер умер во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает издание, в последние 20 лет Олкевич испытывал проблемы со здоровьем и перенес несколько неудачных операций на колене, в результате которых он оказался прикован к постели и был вынужден сделать паузу в актерской карьере.Уолтер Олкевич известен прежде всего благодаря роли бармена Жака Рено в сериале "Твин Пикс" и его приквеле "Твин Пикс: Огонь, иди со мной". Кроме того, актер также снялся в сериале "Грейс в огне" и фильме "Клиент".

https://ria.ru/20210406/akter-1604441247.html

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