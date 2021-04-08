Депутат прокомментировал призывы США освободить Навального
США обеспокоены сообщениями об ухудшении здоровья Алексея Навального и призывают власти России к его скорейшему освобождению, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
31 марта, 20:32Спастись из "секты" Навального
"Попытку оказать давление на работу нашей системы правосудия на этот раз предприняла Джен Псаки, чьи высказывания немедленно были поддержаны западными СМИ с призывами к новым санкциям против России. Мы в свою очередь призываем госпожу Псаки уважать наши законы и наш суверенитет. Складывается впечатление, что размер зарплаты официальных лиц США зависит от количества попыток нарушить наш суверенитет и введенных санкций против России", - сказал Пискарев, слова которого цитирует Telegram-канал комиссии.
Он подчеркнул, что ничего нового в подобных заявлениях американских политиков нет, а их регулярность в сочетании с однотипными публикациями в СМИ только "подтверждает системность попыток вмешательства во внутренние дела.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.