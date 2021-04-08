Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210408/navalnyy-1727352453.html
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией с Навальным
В Кремле заявили, что не следят за ситуацией с Навальным
В Кремле не следят за ситуацией с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-08T12:47
2021-04-08T12:51
россия
вадим кобзев
ольга михайлова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601003087_0:53:3120:1808_1920x0_80_0_0_47d8199e04fee9d52eb002dee5f36f8b.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.
https://ria.ru/20210407/sobol-1727271664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601003087_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_890234a5eef22af6cff2d86446e72321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вадим кобзев, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, общество

В Кремле заявили, что не следят за ситуацией с Навальным

12:47 08.04.2021 (обновлено: 12:51 08.04.2021)
 
© REUTERS / Maxim ShemetovБлогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве
Блогер Алексей Навальный на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что эта ситуация поднималась неделями ранее в ходе телефонных разговоров (президента РФ Владимира) Путина, мы об этом сообщали. Путин давал необходимые разъяснения. Мы не следим за этой ситуацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с Навальным и фиксируют ли интерес лидеров других стран к этой ситуации.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 20:13
Суд изменил меру пресечения Любови Соболь и Олегу Навальному
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.
 
РоссияВадим КобзевОльга МихайловаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Врач рассказала, как есть и не толстеть
03:41Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией
03:30Врач рассказал, как продлить молодость
03:22Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине
03:16Ростех сообщил об успешных испытаниях демонстратора новых двигателей
03:05"Коммерсант" сообщил о подорожании майонеза и соусов на десять процентов
02:48Глава ДНР назвал нелепым заявление Зеленского о вступлении Украины в НАТО
02:43В МВД рассказали, за что иностранцев чаще всего высылают из России
02:39Во Владивостоке из-за пожара из общежития эвакуировали почти 300 человек
02:34В Приморье ответили на сообщения о приманивании тигра собаками
02:15Эксперт назвал отличительные признаки поддельного лекарства
02:10Эксперт объяснил, для чего нужен режим полета в телефоне
01:47Facebook и Instagram восстановили работу после сбоев
01:29На "лучший в мире" отель в Париже совершили налет, сообщает AFP
01:24При стрельбе в Техасе погиб один человек
01:24В ДНР заявили о флаге Вермахта на посещенных Зеленским позициях ВСУ
01:20Матвиенко призвала проанализировать правовую базу после пандемии COVID-19
01:11Юрист рассказал, как выявляют нелегальную аренду жилья
01:05Матвиенко сравнила потери России от пандемии с другими странами
00:59В работе Instagram и Facebook произошел сбой
Лента новостейМолния