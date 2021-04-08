https://ria.ru/20210408/navalnyy-1727352453.html

В Кремле заявили, что не следят за ситуацией с Навальным

В Кремле заявили, что не следят за ситуацией с Навальным

В Кремле не следят за ситуацией с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T12:47

2021-04-08T12:47

2021-04-08T12:51

россия

вадим кобзев

ольга михайлова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.

https://ria.ru/20210407/sobol-1727271664.html

россия

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россия, вадим кобзев, ольга михайлова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, общество