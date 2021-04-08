В Кремле заявили, что не следят за ситуацией с Навальным
12:47 08.04.2021 (обновлено: 12:51 08.04.2021)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Кремле не следят за ситуацией с Алексеем Навальным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что эта ситуация поднималась неделями ранее в ходе телефонных разговоров (президента РФ Владимира) Путина, мы об этом сообщали. Путин давал необходимые разъяснения. Мы не следим за этой ситуацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с Навальным и фиксируют ли интерес лидеров других стран к этой ситуации.
Навальный ранее написал в своем Instagram-аккаунте, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. В среду адвокаты Навального Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается.