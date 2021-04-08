https://ria.ru/20210408/nauka-1727326305.html

Круглый стол о перспективах отрасли нейротехнологий и когнитивных наук

Круглый стол о перспективах отрасли нейротехнологий и когнитивных наук

13 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Образовательные, научные и профессиональные траектории в области нейронаук и когнитивных наук".

2021-04-08T11:00

2021-04-08T11:00

2021-04-08T17:38

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;- академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова Константин АНОХИН;- академик РАН, директор Института психологии РАН Дмитрий УШАКОВ;- генеральный директор АО "Нейротренд" Наталия ГАЛКИНА;- руководитель Центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центра) МГППУ Борис ЧЕРНЫШЕВ;- внс МЭГ-центра МГППУ Сергей ШИШКИН;- руководитель Центра профориентации и довузовского образования "ПРО PSY" Ольга ЕСЕНИНА;- президент Ассоциации участников технологических кружков, руководитель Инфраструктурного центра Кружкового движения НТИ Алексей ФЕДОСЕЕВ;- генеральный директор BiTronics Lab, руководитель Открытой лаборатории искусственного интеллекта МФТИ, соразработчик профиля "Нейротехнологии и когнитивные науки" Тимур БЕРГАЛИЕВ. В основе сложной отрасли нейротехнологий и когнитивных наук лежат межпредметные знания в области психофизиологии человека, биологии, физики, проектирования человеко-машинных интерфейсов, технологии анализа данных, инженерно-технические навыки отладки и тестирования сложных систем. Она включает в себя создание человеко-машинных интерфейсов, современные средства реабилитации, новые подходы к конструированию робототехнической и медицинской техники, современные средства расширения возможностей человека и протезирования, носимую электронику, средства дистанционного мониторинга состояния человека, нейроразвлечения и киберспорт, анализ данных на базе нейросетевых технологий, анализ психофизиологического состояния человека и многое другое. Как развивается эта отрасль знаний в России? Какие вызовы и перспективы стоят перед учеными и исследователями? Где получить профильное образование? Как развивать профессиональную траекторию в этой области?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы