Круглый стол о перспективах отрасли нейротехнологий и когнитивных наук
11:00 08.04.2021 (обновлено: 17:38 08.04.2021)
13 апреля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Образовательные, научные и профессиональные траектории в области нейронаук и когнитивных наук".
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Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова Константин АНОХИН;
- академик РАН, директор Института психологии РАН Дмитрий УШАКОВ;
- генеральный директор АО "Нейротренд" Наталия ГАЛКИНА;
- руководитель Центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центра) МГППУ Борис ЧЕРНЫШЕВ;
- внс МЭГ-центра МГППУ Сергей ШИШКИН;
- руководитель Центра профориентации и довузовского образования "ПРО PSY" Ольга ЕСЕНИНА;
- президент Ассоциации участников технологических кружков, руководитель Инфраструктурного центра Кружкового движения НТИ Алексей ФЕДОСЕЕВ;
- генеральный директор BiTronics Lab, руководитель Открытой лаборатории искусственного интеллекта МФТИ, соразработчик профиля "Нейротехнологии и когнитивные науки" Тимур БЕРГАЛИЕВ.
В основе сложной отрасли нейротехнологий и когнитивных наук лежат межпредметные знания в области психофизиологии человека, биологии, физики, проектирования человеко-машинных интерфейсов, технологии анализа данных, инженерно-технические навыки отладки и тестирования сложных систем. Она включает в себя создание человеко-машинных интерфейсов, современные средства реабилитации, новые подходы к конструированию робототехнической и медицинской техники, современные средства расширения возможностей человека и протезирования, носимую электронику, средства дистанционного мониторинга состояния человека, нейроразвлечения и киберспорт, анализ данных на базе нейросетевых технологий, анализ психофизиологического состояния человека и многое другое.
Как развивается эта отрасль знаний в России? Какие вызовы и перспективы стоят перед учеными и исследователями? Где получить профильное образование? Как развивать профессиональную траекторию в этой области?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова Константин АНОХИН;
- академик РАН, директор Института психологии РАН Дмитрий УШАКОВ;
- генеральный директор АО "Нейротренд" Наталия ГАЛКИНА;
- руководитель Центра нейрокогнитивных исследований (МЭГ-центра) МГППУ Борис ЧЕРНЫШЕВ;
- внс МЭГ-центра МГППУ Сергей ШИШКИН;
- руководитель Центра профориентации и довузовского образования "ПРО PSY" Ольга ЕСЕНИНА;
- президент Ассоциации участников технологических кружков, руководитель Инфраструктурного центра Кружкового движения НТИ Алексей ФЕДОСЕЕВ;
- генеральный директор BiTronics Lab, руководитель Открытой лаборатории искусственного интеллекта МФТИ, соразработчик профиля "Нейротехнологии и когнитивные науки" Тимур БЕРГАЛИЕВ.
В основе сложной отрасли нейротехнологий и когнитивных наук лежат межпредметные знания в области психофизиологии человека, биологии, физики, проектирования человеко-машинных интерфейсов, технологии анализа данных, инженерно-технические навыки отладки и тестирования сложных систем. Она включает в себя создание человеко-машинных интерфейсов, современные средства реабилитации, новые подходы к конструированию робототехнической и медицинской техники, современные средства расширения возможностей человека и протезирования, носимую электронику, средства дистанционного мониторинга состояния человека, нейроразвлечения и киберспорт, анализ данных на базе нейросетевых технологий, анализ психофизиологического состояния человека и многое другое.
Как развивается эта отрасль знаний в России? Какие вызовы и перспективы стоят перед учеными и исследователями? Где получить профильное образование? Как развивать профессиональную траекторию в этой области?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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